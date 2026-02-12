ETV Bharat / sports

Ishan Kishan: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଶାନଙ୍କ ‘ତୋଫାନ’, ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ ସହ ହେଲେ ସମକକ୍ଷ

IND vs NAM: ଇଶାନ ମାତ୍ର ୨୦ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି।

Ishan Kishan's 20 Ball Fifty
ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ ସହ ହେଲେ ସମକକ୍ଷ ଇଶାନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs NAM T20 World Cup: ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ପୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଇଶାନ ପଡ଼ିଆର ଚାରିଆଡ଼େ ଚୌକା ଓ ଛକାର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଇଶାନ ମାତ୍ର ୨୦ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି।

ମାତ୍ର ୨୦ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିବା ଇଶାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭଟା ଟିକେ ଧୀମା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଓଭରରେ ସେ ମାତ୍ର ୪ଟି ବଲ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୮ ବଲରେ ୨୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ଇଶାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗିୟର ବଦାଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଲଗାତାର ୪ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ଇଶାନ

ଇଶାନଙ୍କ ଅସଲ ରୂପ ପାୱାର-ପ୍ଲେ’ର ଶେଷ ଓଭରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନାମିବ୍ୟା ବୋଲର ଜେଜେ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଲଗାତାର ୪ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଓଭରରୁ ୨୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ସେ ମାତ୍ର ୨୦ ବଲରେ ନିଜର ପଚାଶ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ ମୋଟ ୨୪ ବଲରୁ ୬୧ ରନର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଶେଷରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ରୋହିତଙ୍କ ରେକର୍ଡଙ୍କ ସହ ହେଲେ ସମକକ୍ଷ

ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପାୱାର-ପ୍ଲେ (ପ୍ରଥମ ୬ ଓଭର) ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିବାରେ ଇଶାନ ଏବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଦୁଇଥର ଲେଖାଏଁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୩ ଥର) ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାୱାର-ପ୍ଲେ ସ୍କୋର

ଇଶାନଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଭାରତ ପାୱାର-ପ୍ଲେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୧ ଉଇକେଟ ହରାଇ ୮୬ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର-ପ୍ଲେ ସ୍କୋର।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର-ପ୍ଲେ ସ୍କୋର:

  • ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ୯୨/୧ (ବିପକ୍ଷ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ୨୦୨୪)
  • ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ୯୧/୧ (ବିପକ୍ଷ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ୨୦୧୪)
  • ଇଂଲଣ୍ଡ: ୮୯/୩ (ବିପକ୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୨୦୧୬)
  • ଭାରତ: ୮୬/୧ (ବିପକ୍ଷ ନାମିବିଆ, ୨୦୨୬)

୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୯ ରନ୍ କିରଛି ଭାରତ

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୯ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ (୫୧) ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନ (୬୧) ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ଥିଲେ। ନାମିବ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ଗେରହାର୍ଡ ଇରାସମସ୍ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ। ସେ ୪ ଓଭରରେ ୨୦ ରନ୍ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଇଶାନଙ୍କ ଏହି ଫର୍ମ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମନୋବଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

Nepal vs Italy: ୱାଙ୍ଖେଡ଼େରେ ଇଟାଲୀର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ: ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ମାଡ଼ରେ ଧୂଳିସାତ୍ ହେଲା ନେପାଳ

MS Dhoni: ଧୋନିଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ? ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
IND VS NAM T20 WORLD CUP
ISHAN KISHAN FIFTY
ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ପୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ
IND VS NAM T20 WORLD CUP ISHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.