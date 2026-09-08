ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଜାପାନ; ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି ହେଲେ ଅଧିନାୟକ
ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଜାପାନ ନିଜର ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : September 8, 2026 at 11:32 AM IST
India vs Japan 2026 T20 Match: ଜାପାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିସିସିଆଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଜାପାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ଦଳ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମହାମୁକାବିଲା ଚଳିତ ମାସ ୨୨ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ବିସିସିଆଇର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ-ଜାପାନ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ତୋଚିଗି ପ୍ରାନ୍ତର ସାନୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୯:୩୦ ମିନିଟ୍ରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି କରିବେ ଜାପାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେଣ୍ଡାଲ୍ କାଦୋୱାକି-ଫ୍ଲେମିଂ ଜାପାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ। ଫ୍ଲେମିଂ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୫ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୪୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଓ ୩୯ ହାରରେ ୧୮୭୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
🚨🇯🇵 THE SQUAD IS HERE! 🇯🇵🚨— 一般社団法人 日本クリケット協会｜ JCA Japan Cricket Association (@CricketJapan) September 7, 2026
日本 🇯🇵 が、スズキカップでインド 🇮🇳 と対戦する歴史的な一戦に臨むメンバーを発表しました。#japancricket #クリケット #india #JPNvIND #SuzukiCup pic.twitter.com/DtbkXKCmt0
ଜାପାନ ଦଳରେ ଅଧିନାୟକ କେଣ୍ଡାଲ୍ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଚାର୍ଲି ହାରା ହିଞ୍ଜେ, ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଗୋ ଇଟୋ ଡେଭିସ୍, କୋହେଇ କୁବୋଟା, ୱାଟାରୁ ମିୟାଉଚି, ରିଓ ସକୁରାନୋ, ଡେକ୍ଲାନ୍ ସୁଜୁକି, ଶୋମା ସ୍ଲେଟର, ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଶିରାଇ, ଲାଚଲାନ୍ ଲେକ୍, ମାକୋଟୋ ତାନିୟାମା, ଇବ୍ରାହିମ ତାକାହାଶୀ, ତ୍ସୁୟୋଶୀ ତାକାଦା, ଜେକ୍ କୁସୁଡା ଏବଂ ଆଲେଷ୍ଟର ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ 'ସ୍ପୋର୍ଟ ୭୫' ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ।
ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏହା ଅଧୀନରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଜାପାନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜାପାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସିଇଓ (CEO) ନାଓକି ମିୟାଜି ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜାପାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତକୁ ଜାପାନରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆମ ସଂଘ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଯୋଗ। ଏହାସହିତ ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଜାପାନର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ନିଜ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗜𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴!— BCCI (@BCCI) September 4, 2026
India🇮🇳 🤝 Japan🇯🇵#TeamIndia set to play a historic T20I against Japan to launch the celebrations of the 7️⃣5️⃣th Anniversary of India-Japan Diplomatic Relations. 👏👏@CricketJapan
All The Details 🔽https://t.co/vxdhuT1tgp pic.twitter.com/DQmPncvefH
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମହାମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାନୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଦର୍ଶକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଦର୍ଶକ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ଜାପାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ନିଜର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବ।
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଜାପାନ ଦଳ:
କେଣ୍ଡାଲ୍ ଫ୍ଲେମିଂ (ଅଧିନାୟକ), ଚାର୍ଲି ହାରା ହିଞ୍ଜେ, ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଗୋ ଇଟୋ ଡେଭିସ୍, କୋହେଇ କୁବୋଟା, ୱାଟାରୁ ମିୟାଉଚି, ରିଓ ସକୁରାନୋ, ଡେକ୍ଲାନ୍ ସୁଜୁକି, ଶୋମା ସ୍ଲେଟର, ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଶିରାଇ, ଲାଚଲାନ୍ ଲେକ୍, ମାକୋଟୋ ତାନିୟାମା, ଇବ୍ରାହିମ ତାକାହାଶୀ, ତ୍ସୁୟୋଶୀ ତାକାଦା, ଜେକ୍ କୁସୁଡା, ଆଲେଷ୍ଟର ଫ୍ଲେମିଂ।