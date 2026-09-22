ଭାରତର ଲାଜ ରଖିଲେ ବୋଲର! ଜାପାନକୁ 2 ରନରେ ହରାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା ନିଜର 200 ତମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍
ଜାପାନ ଏକ ସମୟରେ ବିଜୟର ଖୁବ୍ ନିକଟତର ଥିଲା ତଥାପି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚକୁ ମାତ୍ର 2 ରନରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
Published : September 22, 2026 at 3:07 PM IST
India vs Japan T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ସାନୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ 20 ଓଭର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମ୍ୟାଚକୁ 5 ଓଭର ଲେଖାଏଁ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏକି ସମୟରେ ମ୍ୟାଚରେ ଜାପାନ ବିଜୟର ଖୁବ୍ ନିକଟତର ଥିଲା ତଥାପି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ମାତ୍ର 2 ରନରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚକୁ ଛୋଟ କରାଯାଇ 5 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ଏହି କମ୍ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଭାରତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ରୂପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଓ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ଇଶାନ କିଶନ ସହଜରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜାପାନର ବୋଲରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟରମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତି 5 ଓଭରରେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 32 ରନ୍ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା। ଜାପାନ ତରଫରୁ ଚାର୍ଲ୍ସ ହିଞ୍ଜେ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଇବ୍ରାହିମ ତକାହାଶୀ ଏବଂ ବେଞ୍ଜାମିନ ଇଟୋ-ଡେଭିସ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଜାପାନ ସମ୍ମୁଖରେ ମାତ୍ର 33 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଦଳ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-2 ଟି20 ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରିଦେଇପାରେ। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନ ବୋଲରମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଜାପାନର ବ୍ୟାଟରମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ।
ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ମ୍ୟାଚକୁ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 2 ଓଭରରେ 13 ରନ୍ ଦେଇ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ ଜାପାନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 6ଟି ବଲରେ ମାତ୍ର 8 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହି ଓଭରକେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଜାପାନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶେଷ ବଲରେ 4 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚକୁ ଦୁଇ ରନରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
India survive a scare against spirited Japan to hold on to a two-run win in their historic face-off in Sano 😲— ICC (@ICC) September 22, 2026
📝: https://t.co/qIH80xtHY4
📸: @BCCI pic.twitter.com/BcYR6A4Le8
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା ନିଜର 200 ତମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଦଳ ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ 200ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ପାଲଟିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 199ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଜାପାନକୁ ହରାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଦଳର ବିଜୟର ଦ୍ୱିଶତକ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ 2006 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ 200ଟି ବିଜୟର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁସାରିଛି।