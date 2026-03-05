IND vs ENG: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ; ବର୍ଷା ସାଜିବ କି ବାଧକ?
IND vs ENG: ଆଜି (ଗୁରୁବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୫) ମୁମ୍ବାଇର ଐତିହାସିକ ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ।
Published : March 5, 2026 at 3:36 PM IST
IND vs ENG Weather Report: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି (ଗୁରୁବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୫) ମୁମ୍ବାଇର ଐତିହାସିକ ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍। ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
କେମିତି ରହିବ ପାଣିପାଗ?
ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ, ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଦିନସାରା ପାଗ ନିର୍ମଳ ରହିବା ସହ ଖରା ହେବ। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୫°C ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପାଗ ଖେଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ୨୪°C କୁ ଖସି ଆସିବ। ତେବେ ରାତି ବଢ଼ିବା ସହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କାକର (Dew) ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ପିଚ୍: ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ
ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ପିଚ୍ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ବଲ୍ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ଆସୁଥିବାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ୧୭୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ କଥା। ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ କିଛିଟା ସୁଇଙ୍ଗ୍ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇବ।
ଲଢ଼େଇ ପଲ୍ଲା କାହାର ଭାରି?
T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ସାମାନ୍ୟ ଭାରି ମନେହୁଏ।
- ମୋଟ ମ୍ୟାଚ୍: ୨୯
- ଭାରତ ବିଜୟୀ: ୧୭
- ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଜୟୀ: ୧୨
କାକର (Dew Factor) ସାଜିବ କି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ?
ମୁମ୍ବାଇ ପରି ସାମୁଦ୍ରିକ ସହରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ 'କାକର' ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅଧିକ କାକର ପଡ଼େ, ତେବେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବଲ୍ ଧରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଏହାର ସୁଭିଧା ନେଇ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଖେଳିପାରିବେ। ତେଣୁ ଟସ୍ ଜିତିବା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି।
#T20WorldCup Semi-Final 2 loading ⏳— ICC (@ICC) March 5, 2026
Who claims the final spot to face New Zealand for the ultimate prize?
Tournament broadcast details 📲 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/eyjwa2q5RF
ୱାଙ୍ଖେଡ଼େର ପରିସଂଖ୍ୟାନ:
ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ପଛରେ ବ୍ୟାଟିଂ (Chase) କରିଥିବା ଦଳ ଅଧିକ ଥର ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍ ପିଛା କରିବା ଦଳର ପଲ୍ଲା ସାମାନ୍ୟ ଭାରି ରହିପାରେ।
ଦୁଇ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧:
ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ କିପର), ଇଶାନ କିଷାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।
ଇଂଲଣ୍ଡ: ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟର), ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ୍, ସାମ୍ କରନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଜେମି ଓଭରଟନ୍, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍