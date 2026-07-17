ETV Bharat / sports

IND vs ENG: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବଡ଼ ଧମାକା; ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କଲେ ୪ଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

Virat Kohli: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୬୬ଟି ବଲ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୬୫ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।

IND vs ENG 2nd ODI Virat Kohli Record
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବଡ଼ ଧମାକା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs ENG 2nd ODI: ବିରାଟ କୋହଲି ୬ ମାସର ଏକ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଜମାରୁ ବି ଲାଗୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ବିରାଟ ୬୬ଟି ବଲ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୬୫ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୭ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ପାଳି ଜରିଆରେ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ୪ଟି ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୪ତମ ଦିନିକିଆ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

କାର୍ଡିଫ୍‌ରେ ଖେଳିଥିବା ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୧୪ ଥର ୫୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ ଦର୍ଜ ହୋଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିଭ୍ ରିଚାର୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ କାରନାମା କରିଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟ୍‌କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ୧୫ ଥର ୫୦+ ସ୍କୋର ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

ବିଦେଶ ମାଟିରେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନିକିଆ ରନ୍

ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନିକିଆ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗାକାରା ୧୪୯ଟି ଦିନିକିଆ ପାଳିରେ ୫୫୧୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ ୧୨୬ଟି ପାଳିରେ ୫୫୧୯ ରନ୍ ସହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଖତିଆର କରିଛନ୍ତି। ରିକି ପଣ୍ଟିଂ (୫୦୯୦), ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର (୫୦୬୫) ଏବଂ ଏମଏସ ଧୋନି (୪୫୨୦) ଟପ୍-୫ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ କୋହଲି

ବିରାଟ କୋହଲି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏହି ମାମଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ। ସେ ୨୬୪୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋହଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୨୬୪୬ ରନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ୨୬୨୬ ରନ୍ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଟପ୍-୫ ତାଲିକାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

ବିରାଟ କୋହଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୩ଟି ଫିଫ୍ଟି ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ବନିଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ୩୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକାରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ (୨୬), ଏମଏସ ଧୋନି (୨୪) ଓ ସୁନିଲ ଗାଭାସ୍କର (୨୩) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଦିନିକିଆରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ କି ରୋହିତ ଶର୍ମା? ଲର୍ଡସ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ସସପେନ୍ସ, ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିତାମାତା

IND vs ENG: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତକୁ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ; ଲର୍ଡସରେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁକାବିଲା

TAGGED:

IND VS ENG
VIRAT KOHLI
ବିରାଟ କୋହଲି ରେକର୍ଡ
IND VS ENG 2ND ODI
VIRAT KOHLI RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.