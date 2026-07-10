ETV Bharat / sports

IND vs ENG: ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ, ଭାଙ୍ଗିଲା ୧୨ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ

IND vs ENG: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

India vs England T20I Series 2026
ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 9:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs England T20I: ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୫ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହରାଇ ବସିଛି। ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୯ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଧୂଳି ଚଟାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷ ୨୦୧୪ରେ ଏଭଳି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଅନ୍ୟପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରାୟ ୭ ବର୍ଷ ପରେ ଲଗାତାର ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ପରାଜୟ ମିଳିଛି। ଆୟରଲାଣ୍ଡରେ ୨ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ଭାରତକୁ ହରାଇବା ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଥର। ଭାରତ ଗତ ୬ଟି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୫ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ରହିଥିଲା।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ୦-୨ରେ ପଛୁଆ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ସହିତ ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍‌ରେ ୩-୦ର ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଦମଦାର ବିଜୟରେ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ଏବଂ ଓପନର୍ ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଇକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୮ଟି ବଲ୍‌ରେ ୧୪୬ ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ୮ ରନ୍ କରି ପେଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ୧୫୮ ରନ୍ ଛିଡ଼ା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆୟର ମାତ୍ର ୪୯ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୮୦ ରନର ଏକ ଅପରାଜିତ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଳିରେ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଉଇକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦମଦାର ଶୈଳୀରେ ନିଜ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ୧୩.୫ ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ୩୫ଟି ବଲ୍‌ରୁ ଅପରାଜିତ ୭୯ ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓପନର୍ ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ ୪୨ଟି ବଲ୍‌ର ସାମ୍ନା କରି ୫୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ୨ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆହତ କାରଣରୁ ଖେଳିନଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପୂରା ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଲିଆମ ଡସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରେହାନ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତକୁ ୧୨୫ ରନର ସୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ରନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ସହିତ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ସାରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ୫ମ ତଥା ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୧ ଜୁଲାଇରେ ସାଉଥାମ୍ପଟନଠାରେ ଖେଳାଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ; ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନ

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମହାମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା: ଆହତ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର ଓପନର୍

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND T20I
IND VS ENG
INDIA VS ENGLAND
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
INDIA LOSES T20I SERIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.