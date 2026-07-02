ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : July 2, 2026 at 2:42 PM IST
Ravi Shastri on Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ବୈଭବଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ତ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ହିଁ ବୈଭବଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ଅଲଗା ରହିଥିଲା । ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳ ସହିତ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କେବଳ ବେଞ୍ଚ୍ରେ ହିଁ ବସି ରହିଛନ୍ତି ।
ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ୦-୨ ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ । ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ।
" arrey, woh khelna chahiye tha yaar!" 👀— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 1, 2026
ravi shastri's brutally honest take on vaibhav sooryavanshi 💬
watch #ENGvIND, 2nd T20I on 4th July, 6 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels.#SonySportsNetwork #MamlaPersonalHai #ExtraaaInnings pic.twitter.com/0S9yMguEig
ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇପିଏଲରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୌଣସି ବୋଲରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି । ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଓ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଭଳି ବୋଲରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ କେବଳ ବେଞ୍ଚରେ ହିଁ ବସି ରହିଛନ୍ତି ।
ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆରେ, ସେ ଖେଳିବା ଦରକାର ଥିଲା ୟାର୍ (ତାଙ୍କୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା)। ତାହା ବହୁତ ଧୀମା ଓ ସ୍ପଞ୍ଜି ଟ୍ରାକ୍ (ପିଚ୍) ଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହା ବହୁତ ଛୋଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା । ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠାରେ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଛନ୍ତି । ସେ କେଉଁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚ୍ରେ ବସାଇ ରଖିଛନ୍ତି ।"
A look at #TeamIndia's Playing XI for the series opener in Durham 📝— BCCI (@BCCI) July 1, 2026
Updates ▶️ https://t.co/occSMon7Q9#ENGvIND pic.twitter.com/aGnD96fbZB
ୟୁକେ ଗସ୍ତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି । ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ବସାଇ ପାରେ । ଯଦି ସାମସନ ଦଳରୁ ବାହାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲିଯିବ । ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିସ୍ଫୋରକ ଅନ୍ଦାଜରେ ପାଳିର ଓପନିଙ୍ଗ୍ କରିପାରନ୍ତି । ତେବେ ବୈଭବ ଦଳକୁ ଆସିଲେ ଏକମାତ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏହା ରହିବ ଯେ, ଟପ୍-୩ ର ସମସ୍ତ ତିନିଜଣଯାକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାମହାତୀ ହୋଇଯିବେ । ଇଶାନ କିଶନ ଏହି ସମୟରେ ନମ୍ବର-୩ ସ୍ଥାନର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ।