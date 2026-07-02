ETV Bharat / sports

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି

ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

Ravi Shastri on Sooryavanshi
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ravi Shastri on Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ବୈଭବଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ତ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ହିଁ ବୈଭବଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ଅଲଗା ରହିଥିଲା । ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳ ସହିତ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କେବଳ ବେଞ୍ଚ୍‌ରେ ହିଁ ବସି ରହିଛନ୍ତି ।

ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ୦-୨ ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ । ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ।

ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇପିଏଲରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୌଣସି ବୋଲରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି । ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଓ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଭଳି ବୋଲରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ କେବଳ ବେଞ୍ଚରେ ହିଁ ବସି ରହିଛନ୍ତି ।

ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆରେ, ସେ ଖେଳିବା ଦରକାର ଥିଲା ୟାର୍ (ତାଙ୍କୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା)। ତାହା ବହୁତ ଧୀମା ଓ ସ୍ପଞ୍ଜି ଟ୍ରାକ୍ (ପିଚ୍) ଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହା ବହୁତ ଛୋଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା । ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠାରେ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ସେ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଛନ୍ତି । ସେ କେଉଁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚ୍‌ରେ ବସାଇ ରଖିଛନ୍ତି ।"

ୟୁକେ ଗସ୍ତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି । ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ବସାଇ ପାରେ । ଯଦି ସାମସନ ଦଳରୁ ବାହାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲିଯିବ । ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିସ୍ଫୋରକ ଅନ୍ଦାଜରେ ପାଳିର ଓପନିଙ୍ଗ୍ କରିପାରନ୍ତି । ତେବେ ବୈଭବ ଦଳକୁ ଆସିଲେ ଏକମାତ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏହା ରହିବ ଯେ, ଟପ୍-୩ ର ସମସ୍ତ ତିନିଜଣଯାକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାମହାତୀ ହୋଇଯିବେ । ଇଶାନ କିଶନ ଏହି ସମୟରେ ନମ୍ବର-୩ ସ୍ଥାନର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ରଚିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ, ଛକା ମାରିବାରେ କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍! ୨୦୦୦ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦେଲେ ବିଶେଷ ଉପହାର

TAGGED:

RAVI SHASTRI ON SOORYAVANSHI
RAVI SHASTRI
VAIBHAV SOORYAVANSHI
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
VAIBHAV SOORYAVANSHI T20I DEBUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.