ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍
India squad: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Published : June 21, 2026 at 2:43 PM IST
IND vs ENG ODI squad 2026: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ୨୦ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରୁ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ଫିଟ୍ନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିରାଟଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨୨ରେ 'ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ'କୁ ଯାଇ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ହୋଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ୩ ବର୍ଷ ପରେ ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ର ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ସେ କୌଣସି ବି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ୩ ବର୍ଷ ପରେ ବୁମ୍ରା ୫୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଖେଳରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) June 21, 2026
India’s ODI squad for the England tour announced.
𝗡𝗢𝗧𝗘: Varun Chakaravarthy has been ruled out of the Ireland T20I Series as he continues his rehab at the BCCI COE.
More Details ▶️ https://t.co/wOdXTQqJto #TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/t0GypgM4kp
ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡି଼ଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଦଳରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ମାରିଥିବା ଶତକକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବିତିନାହିଁ। ବିରାଟ କୋହଲି ଆହତ ହେବା ପରେ ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୮୬ଟି ବଲ୍ରେ ୧୧୦ ରନ୍ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ସିଲେକ୍ଟରମାନେ ଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ମିଶ୍ରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସହ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି।
ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ, ଇଶାନ କିଶନ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍।
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ
- ୧୪ ଜୁଲାଇ: ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ, ଏଜ୍ବେଷ୍ଟନ (ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦)
- ୧୬ ଜୁଲାଇ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ, ସୋଫି ଗାର୍ଡନ୍ସ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦)
- ୧୯ ଜୁଲାଇ: ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ, ଲର୍ଡସ (ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦)