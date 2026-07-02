ETV Bharat / sports

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ରଚିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ, ଛକା ମାରିବାରେ କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

Abhishek Sharma: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିର୍ଭୀକ ଅନ୍ଦାଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୨୪ ବଲରୁ ୫୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

Abhishek Sharma World Record
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ରଚିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Abhishek Sharma World Record: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୧ ଜୁଲାଇରେ ଚେଷ୍ଟର-ଲି-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମୁକାବିଲାରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଚାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ନିର୍ଭୀକ ଅନ୍ଦାଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୨୪ ବଲରୁ ୫୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ନିଜର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳିରେ ସେ ୪ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ପାଳିର ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ତୃତୀୟ ଛକା ମାରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମାତ୍ର ୭୮୫ଟି ବଲ୍ ରେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୧୦୦ଟି ଛକା ପୂରଣ କରିବା ସହ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୭୮୫ଟି ବଲ୍‌ରେ ୧୦୦ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛକା ପୂରଣ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ଇଭିନ୍ ଲୁଇସ୍‌ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଯିଏ କି ୭୮୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ତାଲିକାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ୮୭୧ଟି ବଲ୍ ସହ ତୃତୀୟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୯୩୧ଟି ବଲ୍ ସହ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କଲିନ୍ ମୁନ୍ରୋ ୯୬୩ଟି ବଲ୍ ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୧୦୦୭ଟି ବଲ୍‌ରେ ୧୦୦ଟି ଛକା ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ତାଲିକାର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି ।

ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍‌ରେ ୧୦୦ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛକା (ଫୁଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଦଳ)

  1. ୭୮୫- ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (ଭାରତ)
  2. ୭୮୯- ଇଭିନ୍ ଲୁଇସ୍ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍)
  3. ୮୭୧- ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ)
  4. ୯୩୧- ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ)
  5. ୯୬୩- କଲିନ୍ ମୁନ୍ରୋ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ)
  6. ୧୦୦୭- ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଭାରତ)

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୧୦୦ଟି ଛକା ମାରିବାରେ ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା (୨୦୫), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (୧୭୯), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (୧୨୬) ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି (୧୨୪) ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଅଭିଷେକ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅନ୍ଦାଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ନୂଆ ‘ସିକ୍ସର କିଙ୍ଗ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ।

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଚେଷ୍ଟର ଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ଆରମ୍ଭ ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୯୦ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହାର ପିଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ବାତିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଦେଶର ରକ୍ତ, ବିଦେଶୀ ଜର୍ସି: ଏହି ୫ କ୍ରିକେଟର ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ!

'ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଗଳି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ', ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

ICC Rankings: ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟି-20 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବନିଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି, ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା

TAGGED:

ABHISHEK SHARMA WORLD RECORD
INDIA VS ENGLAND 1ST T20I
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
FEWEST BALLS TO 100 SIXES IN T20I
FASTEST 100 T20I SIXES WORLD RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.