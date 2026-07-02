ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ରଚିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ, ଛକା ମାରିବାରେ କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
Abhishek Sharma: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିର୍ଭୀକ ଅନ୍ଦାଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୨୪ ବଲରୁ ୫୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
Published : July 2, 2026 at 10:41 AM IST
Abhishek Sharma World Record: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୧ ଜୁଲାଇରେ ଚେଷ୍ଟର-ଲି-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମୁକାବିଲାରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଚାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ନିର୍ଭୀକ ଅନ୍ଦାଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୨୪ ବଲରୁ ୫୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ନିଜର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳିରେ ସେ ୪ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ପାଳିର ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ତୃତୀୟ ଛକା ମାରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମାତ୍ର ୭୮୫ଟି ବଲ୍ ରେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୧୦୦ଟି ଛକା ପୂରଣ କରିବା ସହ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୭୮୫ଟି ବଲ୍ରେ ୧୦୦ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛକା ପୂରଣ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଇଭିନ୍ ଲୁଇସ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଯିଏ କି ୭୮୯ଟି ବଲ୍ରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ତାଲିକାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ୮୭୧ଟି ବଲ୍ ସହ ତୃତୀୟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୯୩୧ଟି ବଲ୍ ସହ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କଲିନ୍ ମୁନ୍ରୋ ୯୬୩ଟି ବଲ୍ ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୧୦୦୭ଟି ବଲ୍ରେ ୧୦୦ଟି ଛକା ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ତାଲିକାର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି ।
After India lost two early wickets, Abhishek Sharma launches the counter-attack and becomes the fastest player to smash 100 sixes in T20Is. 👏#ENGvIND 1st T20I 👉 Streaming LIVE on JioHotstar! pic.twitter.com/ZvpBmcZ1Sv— Star Sports (@StarSportsIndia) July 1, 2026
ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ୧୦୦ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛକା (ଫୁଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଦଳ)
- ୭୮୫- ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (ଭାରତ)
- ୭୮୯- ଇଭିନ୍ ଲୁଇସ୍ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍)
- ୮୭୧- ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ)
- ୯୩୧- ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ)
- ୯୬୩- କଲିନ୍ ମୁନ୍ରୋ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ)
- ୧୦୦୭- ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଭାରତ)
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କ୍ଲବ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୧୦୦ଟି ଛକା ମାରିବାରେ ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା (୨୦୫), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (୧୭୯), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (୧୨୬) ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି (୧୨୪) ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଅଭିଷେକ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅନ୍ଦାଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ନୂଆ ‘ସିକ୍ସର କିଙ୍ଗ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ।
🚨 TOP 5 BATTERS TO REACH FASTEST 100 T20I SIXES BY BALLS FACED 🚨— Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) July 1, 2026
1) Abhishek Sharma 🇮🇳- 785 balls
2) Evin Lewis ⛱️- 789 balls
3) Karanbir Singh 🇦🇹- 848 balls
4) Finn Allen 🇳🇿- 871 balls
5) Tim David 🇦🇺- 932 balls
Abhishek Tops the Elite List 💥pic.twitter.com/GAWOC2JMbn
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଚେଷ୍ଟର ଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ଆରମ୍ଭ ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୯୦ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହାର ପିଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବାତିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।