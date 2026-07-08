ETV Bharat / sports

ଟି-୨୦ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ, ୧୨୫ ରନରେ ମାତ୍ ଦେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

IND vs ENG: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ସହିତ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

IND vs ENG 3rd T20 Result
ଭାରତକୁ ୧୨୫ ରନରେ ମାତ୍ ଦେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 8, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs England 3rd T20: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୧୨୫ ରନ୍‌ ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସିରିଜ୍‌ରେ ୨-୦ର ମଜଭୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ପରାଜୟର ସିଲସିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅଟକିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବୋଲିଂଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ନିରାଶ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏଭଳି ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତି ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହା ସମେତ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଦଳର ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ବୁଝାମଣା ବାହାରେ ରହିଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ୱେଲିଂଟନଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହାତରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୮୦ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୨୫ ରନ୍‌ରେ ହାରିଯାଇଛି। ଏହି ପରାଜୟକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାଗକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

କିପରି ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍?

ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୧ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ପ୍ରହାର କରି ମାତ୍ର ୪୪ ବଲ୍‌ରେ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୭୦ ରନ୍‌ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଧିନାୟକ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ୨୧ ବଲ୍‌ରେ ୩୬ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋୟର ଅର୍ଡରରେ ସାମ୍ କରନ୍ ୨୪ ବଲ୍‌ରେ ୪୧ ରନ୍‌ର ଏକ ଅପରାଜିତ ତଥା ଧୂଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୦୦ ରନ୍ ପାର୍ କରାଇଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ୱିକେଟ୍ ଅଖତିଆର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରନ୍ ଗତି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

୨୦୨ ରନ୍‌ର ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ତାସର ଘର ଭଳି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତ ମାତ୍ର ୧୧.୪ ଓଭରରେ ହିଁ କେବଳ ୭୬ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟପ୍ ଅର୍ଡରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତ ହାତରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ଶଟ୍ ଖେଳି ପେଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ଏବଂ ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲିଂ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗ୍ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ନିକଟରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦୁର୍ବଳ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ୨-୦ରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ୨-୦ରେ ପଛୁଆ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଭଳି ଅତି ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଦିଗହୀନ ବୋଲିଂକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ସିରିଜ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହରାଇବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳର ମନୋଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଆସେ, ତେବେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିରାଶାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା; ମାତ୍ର ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଷ୍ଟାର ବୋଲରଙ୍କ ନିଧନ

ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପରେ ଗମ୍ଭୀର ବି ବାଦ୍! ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂରା ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପରେ ୪ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND
ENGLAND BEATS INDIA
CRICKET
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
IND VS ENG 3RD T20

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.