IND vs ENG: ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇମିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ମ୍ୟାଚ୍?
IND vs ENG: ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି କାର୍ଡିଫ୍ରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : July 16, 2026 at 11:22 AM IST
IND vs ENG 2nd ODI: ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି କାର୍ଡିଫ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଘରୋଇ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ବରାବର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ୍, କାରଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳି ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଓ କେମିତି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ?
ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କାର୍ଡିଫ୍ର ସୋଫିଆ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର, ୧୬ ଜୁଲାଇରେ ଖେଳାଯିବ।
The series is there for the taking! 🇮🇳👏— Star Sports (@StarSportsIndia) July 16, 2026
Will #TeamIndia produce another all-round performance and clinch an unassailable lead in the series? 👀🔥#ENGvIND | 2nd ODI 👉 THU, 16th JULY, 4:30 PM on JioHotstar pic.twitter.com/w913uMh0sP
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ ୧:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଟସ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୧:୦୦ ଟାରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ (ଭାରତୀୟ ସମୟ: ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦)।
Hello, Cardiff 👋#TeamIndia touches down for the 2️⃣nd ODI as we look to seal the series 🙌#ENGvIND pic.twitter.com/pJ9uoOdvOP— BCCI (@BCCI) July 16, 2026
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ?
ଆପଣ ଯଦି ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜିଓହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ (JioHotstar) ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ୍ରିର ମଜା ନେଇପାରିବେ।
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିଭିରେ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ?
ଆପଣ ଯଦି ଏହି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାକୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କ (Sony Sports Network) ରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ସୋନି ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ସୋନିର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଶୁଣିପାରିବେ।
England has always brought out the best in 𝙍𝙤-𝙆𝙤! 👏🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) July 16, 2026
Will the iconic duo of Rohit Sharma & Virat Kohli fire in Cardiff and guide #TeamIndia to a series-clinching win? 👀#ENGvIND | 2nd ODI 👉 THU, 16th JULY, 4:30 PM on JioHotstar pic.twitter.com/Sn0N8Qt2Nw
ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ:
ଇଂଲଣ୍ଡ: ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ, ବେନ ଡକେଟ୍, ଜୋ ରୁଟ୍, ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସ୍ୟାମ କରନ, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ଲିଆମ ଡସନ, ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଦିଲ ରସିଦ।
ଭାରତ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶิବମ ଦୁବେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଓ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।