ETV Bharat / sports

IND vs ENG: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର! ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ୱର-1 ବୋଲର

IND vs ENG T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ମିଳିଛି।

Varun Chakravarthy Declared Fit Ahead of England T20Is
ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ୱର-1 ବୋଲର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 30, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs England 1st T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର (୧ ଜୁଲାଇ) ଠାରୁ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଚକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ନିକଟରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ହାତରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବେ ସିରିଜ୍ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସମ୍ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ସମେତ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱର ନମ୍ୱର ୱାନ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।

ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ଅଂଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆହତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବହୀନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ମିଡିଲ୍ ଓଭରରେ ସହଜରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଭାରତକୁ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟରଲାଣ୍ଡଠାରୁ ସିରିଜ୍ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିଜ ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନେଟ୍ସରେ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ବୋଲିଂରେ ସେହି ଧାର ପୁଣିଥରେ ମିଳିବ, ଯାହା ମିଡିଲ୍ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ।

ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି। ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଯଥା ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଓ ନୂତନ ଖେଳାଳି ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସାଇବା ଭଳି ଏକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ପିନ୍-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କମ୍ବିନେସନ୍ ସହ ଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ କିମ୍ବା ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଜଣକୁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୟାନରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ହିଁ ଓପନିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ।

ଦୁଇ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧:

ଭାରତ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ/ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ/ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

ଇଂଲଣ୍ଡ: ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜୋସ୍ ବଟଲର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜ୍ୟାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ଟମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଟନ, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ସାମ୍ କରନ୍, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ସୋନି ବେକର/ଲ୍ୟୁକ୍ ଉଡ୍, ସାକିବ୍ ମହମୁଦ, ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ହେବେ OUT? ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ଗୌତମଙ୍କ କୋଚିଂରେ 'ଗମ୍ଭୀର' ସଙ୍କଟ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମରେ ଯୋଡ଼ିହେଲା ୭ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ!

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND 1ST T20I
IND VS ENG T20I
VARUN CHAKRAVARTHY
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
INDIA VS ENGLAND T20I PLAYING 11

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.