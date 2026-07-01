ETV Bharat / sports

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ଘୋଷଣା କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଖେଳାଳି

ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ଏବଂ ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାକିବ ମହମୁଦ ଏବଂ ଲ୍ୟୁକ୍ ଉଡ୍‌ଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

Harry Brook-Led England Confirm Playing 11 Archer Rested
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ଘୋଷଣା କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 11:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs ENG 1st T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର (୧ ଜୁଲାଇ) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭାରତଠାରୁ ହାରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ତୁଳନାରେ ଏଥର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଜେମି ଓଭରଟନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାକିବ ମହମୁଦଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟୁକ୍ ଉଡ୍ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କୁ ନିକଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି।

ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା

ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ବ୍ରୁକ୍ ନିଜର ସୁନାମ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି।

ବ୍ରୁକ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ 'ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା। ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବି।"

ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଫାଇଦା ବିଷୟରେ କହି ବ୍ରୁକ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ନ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ ନଥାଏ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ (ଟେଷ୍ଟ, ଦିନିକିଆ, ଟି-୨୦) ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଆସିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଅଧିନାୟକ ହୁଏ କି ନ ହୁଏ, ମୁଁ କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖେଳି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବି।"

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ଲେଇଂ-୧୧: ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜୋସ୍ ବଟଲର୍, ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜ୍ୟାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ଟମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଟନ, ସାମ୍ କରନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ସାକିବ୍ ମହମୁଦ, ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟୁକ୍ ଉଡ୍।

ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କରିବେ ଡେବ୍ୟୁ?

ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବୁଧବାର ଦିନ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs ENG: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର! ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ୱର-1 ବୋଲର

ମହିଳା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ

TAGGED:

ENGLAND PLAYING XI VS INDIA
WHY JOFRA ARCHER IS NOT PLAYING
HARRY BROOK CAPTAINCY IND VS ENG
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
INDIA VS ENGLAND 1ST T20 PLAYING 11

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.