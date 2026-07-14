ETV Bharat / sports

ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମହାଲଢ଼େଇ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍?

IND vs ENG: ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୪ ଜୁଲାଇ) ବର୍ମିଂହାମର ଏଜବାଷ୍ଟନଠାରେ ଖେଳାଯିବ।

IND vs ENG 1st ODI Live Streaming
ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମହାଲଢ଼େଇ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs ENG 1st ODI: ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୪ ଜୁଲାଇ) ବର୍ମିଂହାମର ଏଜବାଷ୍ଟନଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରିଟେନ ଗସ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ୍ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି। ଆୟରଲାଣ୍ଡଠାରୁ ୦-୨ ରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ମଧ୍ୟ ୦-୪ ରେ କ୍ଲିନ ସ୍ୱିପର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଫର୍ମାଟ୍ ବଦଳିବା ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟ ଆଶାରେ ରହିଛି। ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ, ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବୁମ୍ରା ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି।

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ?

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ୧୪ ରୁ ୧୯ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ?

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୪ ଜୁଲାଇରେ ବର୍ମିଂହାମର ଏଜବାଷ୍ଟନଠାରେ ଖେଳାଯିବ।

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚର ଟସ୍ କେବେ ହେବ?

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚର ଟସ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ହେବ।

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳୁ ଖେଳାଯିବ?

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୩.୩୦ ମିନିଟରୁ ଖେଳାଯିବ।

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ?

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କରେ ଦେଖିପାରିବେ।

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ?

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଦେଖିପାରିବେ।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପଲ୍ଲା ଭାରି ଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧୦ଟି ଦିନିକିଆ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇ ସାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଗରେ ୬୧ଟି ବିଜୟ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪୪ ଥର ବାଜି ମାରିଛି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ 11: ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ୍, ବେନ୍ ଡକେଟ୍, ଜୋ ରୁଟ୍, ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସାମ୍ କରନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ଲିଆମ ଡସନ୍, ଜୋଶ ଟଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଆଦିଲ ରସିଦ।

ଭାରତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ 11: ଶୁବମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଲର୍ଡସରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ; ଭାଙ୍ଗିଲେ ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଦା ହେବେ ହେଡ୍ କୋଚଙ୍କ ୨ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ!

IND vs ENG: ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ୨ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

TAGGED:

IND VS ENG 1ST ODI LIVE
IND VS ENG 1ST ODI ONLINE
INDIA VS ENGLAND
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
INDIA VS ENGLAND LIVE TELECAST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.