IND vs AUS 4th T20I: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 48 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ, ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଆଗୁଆ
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ କାରାରାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ।
Published : November 6, 2025 at 9:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ପୁଣି ଭାରତର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ । କଙ୍ଗାରୁ ଟିମକୁ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍, 48 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । କ୍ୱିନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡର କାରାରା ଓଭାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଘରୋଇ ଟିମକୁ ହରାଇ ଅତିଥି ଦଳ ଭାରତ ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଆଗରେ ରହିଛି । ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଓ୍ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ।
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 167 ରନ ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ଲଗାଇଥିଲା । ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 168 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 18.2 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 119 ରନ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ଭାରତ ଚାରି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି । ଏବେ ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 8 ରେ ବ୍ରିସବେନରେ ଖେଳାଯିବ । 5ମ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଲେ ଭାରତ ସିରିଜ ବିଜୟୀ ହେବ । ଯଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 5ମ ମ୍ୟାଚ ଜିତେ ତେବେ ସିରିଜ 2-2ରେ ଡ୍ର ହେବ ।
Bowlers help India take the lead in the T20I series against Australia in Carrara 💪 #AUSvIND 📝: https://t.co/ep2OeE5Kry pic.twitter.com/IOIKNQDZK8— ICC (@ICC) November 6, 2025
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଫଳତା-
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ ଇନିଂସ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସର୍ଟ ୨୫ ରନ୍ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ମାର୍ଶ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ ୧୨, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୧୪, ଜୋଶ ଫିଲିପ୍ସ ୧୦, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ୧୭ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗିଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର-
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ୬.୪ ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୬ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ । ଅଭିଷେକଙ୍କ ରୂପରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । ସେ ୨୮ ରନରେ ଆଡାମ ଜାମ୍ପାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଡିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଶିବମ୍ ଦୁବେ ପରେ ୨୨ ରନ୍ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ୪୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ୩୯ ବଲ୍ରେ ୪ ଚୌକା ଏବଂ ୧ ଛକା ମାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା ୧୧୭.୯୪ । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (୨୦), ତିଲକ ବର୍ମା (୫), ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମା (୩) ରନ ସ୍କୋର କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ପରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଶେଷ ଆଡକୁ 21 ରନର ଉପଯୋଗୀ ଇନିଂ ଖେଳିଥିଲେ । ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ୧୨ ରନ୍ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ଅର୍ଶଦୀପ ବିନା କୌଣସି ସ୍କୋର୍ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ।
Washington Sundar wraps things up in style 👌— BCCI (@BCCI) November 6, 2025
A terrific performance from #TeamIndia as they win the 4⃣th T20I by 4⃣8⃣ runs. 👏👏
They now have a 2⃣-1⃣ lead in the #AUSvIND T20I series with 1⃣ match to play. 🙌
Scorecard ▶ https://t.co/OYJNZ57GLX pic.twitter.com/QLh2SRqW9U
ଜାମ୍ପା ଏବଂ ଏଲିସଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩ ୱିକେଟ୍ -
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ୪ ଓଭରରେ ୪୫ ରନ୍ ଦେଇ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ୪ ଓଭରରେ ୨୧ ରନ୍ ଦେଇ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
