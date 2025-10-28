India vs Australia 1st T20: T20Iରେ କିଏ ଆଗରେ? ଭାରତ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ? ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
INDIA VS AUSTRALIA 1ST T20: ଦିନିକିଆ ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବେ ଟି-୨୦ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Published : October 28, 2025 at 11:24 PM IST
INDIA VS AUSTRALIA 1ST T20 : ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ODI ସିରିଜ୍ 2-1ରେ ହାରିବା ପରେ, ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ T20 ସିରିଜ୍ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 29 ଅକ୍ଟୋବରରେ କାନବେରାର ମାନୁକା ଓଭାଲ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ IST ଦିନ 1:45 PMରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ODI ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ T20 ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ T20 ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ବୁମରାହଙ୍କ ପରି ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲରଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫର୍ମାଟର ନମ୍ବର ୱାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ରହିବେ।
T20ରେ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଏହି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ T20ରେ ଦୁଇ ଦଳର ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବା, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 32ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଭାରତ 20ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 11ଟି ଜିତିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
BEAST MODE: ACTIVATED! ⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) October 28, 2025
It's SKYBALL 🆚 TOUGHEST RIVALS expect nothing less than ➡️ 🧨🔥💥
Will 🇮🇳 register their 4th successive T20I series win against Australia? 👀
IND vs AUS | 1st T20I 👉 WED, 29th OCT, 12.30 PM pic.twitter.com/vm19Vf3GDu
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ଦଳର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଫଳାଫଳ ରେକର୍ଡ
ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ଜିତିଛି ଏବଂ 4ଟିରେ ହାରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଜିତିଛି ଏବଂ 5ଟିରେ ହାରିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଭେନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ
ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ନିରପେକ୍ଷ ଭେନ୍ୟୁରେ ପାଞ୍ଚ ଥର T20Iରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦୁଇଟି ଜିତିଛି।
IND vs AUS T20 ସୂଚୀ
ଏହି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ୧୬ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯ ଜଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏଥିରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ତିଲକ ବର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
- ପ୍ରଥମ T20: ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ (କାନବେରା)
- ଦ୍ୱିତୀୟ T20: ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ (ମେଲବର୍ଣ୍ଣ)
- ତୃତୀୟ T20: ନଭେମ୍ବର ୨ (ହୋବାର୍ଟ)
- ଚତୁର୍ଥ T20: ନଭେମ୍ବର ୬ (ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ)
- ପଞ୍ଚମ T20: ନଭେମ୍ବର ୮ (ବ୍ରିସବେନ)
Canberra📍— BCCI (@BCCI) October 28, 2025
A chilly evening 🥶, but the fielding intensity remains on point ahead of the T20I series 🔥
🎥 𝐁𝐫𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐝, ft. #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/W4otqJo9pe
T20 ସିରିଜ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ
ଭାରତ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ସିଆନ ଆବୋଟ (୧-୩ ମ୍ୟାଚ୍), ମାହଲି ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନ୍ (୩-୫ ମ୍ୟାଚ୍), ବେନ୍ ଦ୍ୱାରଶୁଇସ୍ (୪-୫ ମ୍ୟାଚ୍), ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ (୧-୨ ମ୍ୟାଚ୍), ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ (୩-୫ ମ୍ୟାଚ୍), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ (ୱିକେଟକିପର), ମାଥ୍ୟୁ କୁହ୍ନେମାନ, ମିଚେଲ ଓୱେନ୍, ଜୋଶ୍ ଫିଲିପ୍ (ୱିକେଟକିପର), ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ଏବଂ ତନବୀର ସଂଘା
