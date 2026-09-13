ETV Bharat / sports

ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ କାହିଁକି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ? ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର

IND vs AFG: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି।

IND vs AFG 1st T20I Vaibhav Sooryavanshi Dropped
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ପୁଣିଥରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟସ୍ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ।

ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ହୋଇଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା କାରଣରୁ ସେ ଏଠାକାର ପିଚ୍ ଏବଂ ପାଣିପାଗର ମିଜାଜ୍‌କୁ ଭଲଭାବେ ବୁଝନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମୟ କେତେବେଳେ ଭଲ ତ କେତେବେଳେ ଟିକେ କଠିନ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଗତ ସିରିଜ୍‌ରୁ ଦଳକୁ ଅନେକ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା। ଦଳ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆୟର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି। ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର୍ ବୋଲର ଦଳରେ ରହିବା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଓ ଭଲ କଥା। ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଏବଂ କମ୍ବିନେସନ୍ ବାଛିବାର ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ଆୟର ହସି ହସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାମ ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବୈଭବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିବା ପଛର କାରଣ କହିନାହାନ୍ତି। ବୈଭବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ୟଶ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି।

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ 11:

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ: ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ (ଅଧିନାୟକ), ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ, ଦରବିଶ ରସୁଲି, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇ, ଗୁଲବଦିନ ନାଇବ, ମହମ୍ମଦ ନବି, ରଶିଦ ଖାନ, ମୁଜିବ ଉର ରହମାନ, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ଫଜଲହକ ଫାରୁକି।

ଭାରତ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତ:

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI DROPPED
ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍‌
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍
IND VS AFG 1ST T20I

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.