ETV Bharat / sports

ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ହେବ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ! BCCI ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲା ACB

IND vs AFG: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

India vs Afghanistan T20 Series
ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ହେବ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟକ୍କର! (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Afghanistan T20 Series: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସିରିଜ୍‌ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ବୋର୍ଡ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩, ୧୫ ଓ ୧୭ ତାରିଖ ଉପରେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତିନିଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଉ।

ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ରବିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଅଛି। ଏସିବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ କିମ୍ବା ୧୫ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ହଟାଇ ଏହା ସ୍ଥାନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ସୋମବାର ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ।

ସାଧାରଣତଃ ସୋମବାର ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଇଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଯୋଗୁଁ ମିଳୁଥିବା ଛୁଟି ଏବଂ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲକୁ ଦେଖି ଏସିବି ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ସୋମବାରର ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ବିସିସିଆଇ ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସହମତ ହୁଏ, ତେବେ ସିରିଜ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବଦଳିଯିବ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ତିନିଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଇସିସିର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟୁର୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (FTP) ଅଧୀନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ଭାବେ ଗଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ହିଁ ଖେଳାଯିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ନିଜର ଘରୋଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ଭାରତ ମାଟିରେ ହିଁ ଖେଳିବ। ଆଗାମୀ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନିଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।

ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ନିଶ୍ଚିତତା ପରେ ଭାରତର ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ବିରାମ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତର ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନହେବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ରୁ ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି ଟି-୨୦ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ! ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବାମହାତୀ ବୋଲର ହେଲେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ

ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ! ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚାଲିଲେ ଦର୍ଶକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ରହାଣେଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି! ନୂଆ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିବେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ

TAGGED:

INDIA VS AFGHANISTAN T20 SERIES
GANESH CHATURTHI 2026
ACB
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
IND VS AFG

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.