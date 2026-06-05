ନମ୍ବର-୩ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ଏହି ଧୂଆଁଧାର ଖେଳାଳି! ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : June 5, 2026 at 2:56 PM IST
IND vs AFG Test, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଶନିବାର (୬ ଜୁନ୍) ଠାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦିଓ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଦଳର କମ୍ବିନେସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ
କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର ନମ୍ବର-୩ ପୋଜିସନରେ ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି, "ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚିତ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ।"
Gautam Gambhir said, “we’ll give Sai Sudharsan a fair and long run. If we just judge a player after 4-5 innings, we wont be able to build a team”. pic.twitter.com/cPeMqY0iJ2— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 5, 2026
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ‘ସ୍ପିନ୍ ପ୍ଲାନ’
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାରିଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କୋର ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ପିନ୍ କମ୍ବିନେସନକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଚତୁର୍ଥ ସ୍ପିନରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ
ଦଳରେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନରଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ରେସ୍ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମାନବ ସୁଥାର ଏବଂ ହର୍ଷ ଦୁବେ କେତେକାଂଶରେ ସମାନ ଖେଳାଳି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବୋଲିଂ ଶୈଳୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମକୁ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ପିନର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାରିଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
STORY | Sai Sudharsan to bat at No. 3, India to prepare four spinners for Sri Lanka tour: Gambhir— Press Trust of India (@PTI_News) June 5, 2026
India head coach Gautam Gambhir on Friday said Sai Sudharsan has not got a fair run at the No. 3 slot and indicated that the left-hander will be preferred over Devdutt Padikkal in… pic.twitter.com/xhFXJGGJnC
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଭିଜନ
କେବଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୁହେଁ, ହେଡ୍ କୋଚ୍ଙ୍କ ନଜର ଏହାପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗମ୍ଭୀର ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ପନ୍ତଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାଁନ୍ତିନି ଗମ୍ଭୀର
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପନ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯିବା ପରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦଳ ପରିଚାଳନା (ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ)ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର 'ଗେମ୍ ଆୱାରନେସ୍' (ଖେଳ ପ୍ରତି ସଚେତନତା) ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଖେଳ ଶୈଳୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ସେ ଯେମିତି ଖେଳନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରହିଛି।"
🚨 GAUTAM GAMBHIR WARNS RISHABH PANT AHEAD OF THE MATCH AGAINST AFGHANISTAN 🚨— Cricket Central (@CricketCentrl) June 5, 2026
" rishabh needs to adapt his game and play according to the demands of the match situation." pic.twitter.com/XoV4EZffxf
ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ପନ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଗମ୍ଭୀର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।" କୋଚ୍ଙ୍କ ଏହି ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ପନ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନା ଚିନ୍ତା-ଭାବନାରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି।