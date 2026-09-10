ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟ୍କା
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି।
Published : September 10, 2026 at 9:35 AM IST
IND vs AFG T20Is, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏହି ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ରାଣାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୋଲରଙ୍କ ଖେଳିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା।
ହର୍ଷିତ ରାଣା ଭାରତ ପାଇଁ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପର ଠାରୁ ସେ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। PTI ଅନୁସାରେ, ରାଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ।ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଚୟନ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ହର୍ଷିତଙ୍କୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଗୁଆ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
⚡️ Nitish Kumar Reddy is likely to be cleared by the CoE for the upcoming T20Is against Afghanistan— Cricbuzz (@cricbuzz) September 10, 2026
Harshit Rana is set to be ruled out though. He is understood to have sustained a new injury during his rehab at the CoE#AFGvsIND pic.twitter.com/Na1XJwYzgq
ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରାଣାଙ୍କ ଭାଗ ନେବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ରାଣାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଫିଟନେସ୍ ଆଧାରରେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁହେଁ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସଠିକ୍ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ବୁମ୍ରା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବାମ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ନିଜ କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ତିନିଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରେ ଟୋକିଓରେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଅଭିଯାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିପଦ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ*, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର*, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା*, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ।