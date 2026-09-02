ETV Bharat / sports

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା; ଏକାସଙ୍ଗେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ୮ ଖେଳାଳି

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଟି୨୦ ଦଳରେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ ବରଂ ୮ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

India T20 Squad for AFG
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2026 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏହି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ ବରଂ ୮ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଯିଏକି ଦଲୀପ ଟ୍ରଫି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ୪ ଜଣ ଏମିତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନାହାନ୍ତି।

ବିସିସିଆଇ ଟି୨୦ ଦଳରେ ହଠାତ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୮ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। କହି ରଖିଛୁ ଯେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ ତୁଳନାରେ ଦେଖିଲେ ୮ ଜଣ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏମିତି ୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଘୋଷିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଖେଳିପାରିବେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ୩-୦ ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବିସିସିଆଇ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସିନିୟର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ୮ ଜଣ ଖେଳାଳି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ୮ ଖେଳାଳି

ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ୟଶ ଠାକୁର, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ହର୍ଷିତ ରାଣା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଅତି ରୋଚକ ଦିଗ ଅଟେ। କାରଣ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ଥିବାରୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍‌କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓପନିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ସାମସନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ବଞ୍ଚୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଚୟନ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ସେହିପରି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ମଧ୍ୟ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ସମସ୍ତ ତିନିଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଯିବ।

ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ:

  • ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ - ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
  • ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ - ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
  • ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ତୃତୀୟ ଟି୨୦ - ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ ଘୋଷଣା, ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ

ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳ ଘୋଷଣା: ପାନାମା, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଉରୁଗୁଏ ସହ ଲଢ଼ିବେ ବ୍ଲୁ ଟାଇଗର୍ସ

ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ପରାଜୟ ପରେ ୭ ଖେଳାଳି ଓ ୨ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ

TAGGED:

IND VS AFG
CRICKET NEWS
IND VS AFG T20 SQUAD
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
INDIA SQUAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.