ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 'ଫାଇଫର୍': ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏଲିଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମାନବ ସୁଥାର
Manav Suthar: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାନବ ସୁଥାର ନିଜର ଯାଦୁକରୀ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : June 8, 2026 at 12:15 PM IST
IND vs AFG Test, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଞ୍ଜାବର ମୁଲ୍ଲାନପୁରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାନବ ସୁଥାର ନିଜର ଯାଦୁକରୀ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଏହି ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନଚାଇ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କ ଏହି ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ମାତ୍ର ୧୫୨ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୫୬୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଧାରରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଉପରେ ୪୧୨ ରନ୍ର ବିଶାଳ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଫଲୋଅନ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇ ମାନବ ସୁଥାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏଲିଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁରେ ୫ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ଭାରତର ୧୦ମ ବୋଲର ଏବଂ ଏପରି କରିବାରେ ୭ମ ସ୍ପିନର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ବର୍ଷ ୧୯୩୨ ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁରେ ଏକ ଇନିଂସରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି।
𝗙𝗜𝗙𝗘𝗥 𝗢𝗡 𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘𝗕𝗨𝗧! 👏— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
A performance to cherish, a moment to savour forever for Manav Suthar 🫡✨
Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/UO0CNg3DjB
ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବୋଲର:
- ୨୦୨୬: ମାନବ ସୁଥାର ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ (୬ ୱିକେଟ୍)
- ୨୦୨୧: ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
- ୨୦୧୩: ମହମ୍ମଦ ସାମି ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
- ୨୦୧୧: ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
- ୨୦୦୮: ଅମିତ ମିଶ୍ର ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
- ୧୯୮୮: ନରେନ୍ଦ୍ର ହିରୱାନୀ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
- ୧୯୭୯: ଦିଲୀପ ଦୋଷୀ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
- ୧୯୬୭: ଏସ ଆବିଦ ଅଲୀ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
- ୧୯୬୧: ୱାମନ କୁମାର ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ
- ୧୯୩୨: ମହମ୍ମଦ ନିସାର ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
ମାନବଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରେକର୍ଡ
ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଥିବା ମାନବ ସୁଥାର୍ ୨୦୨୨ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୨୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସେ ୧୨୯ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରି ଚୟନ କମିଟିର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ମାତ୍ର ୨.୯୪ ରହିଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ୮ ଥର ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ୬ ଥର ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
𝐌𝐀𝐍𝐀𝐕 𝐒𝐔𝐓𝐇𝐀𝐑. 𝐓𝐀𝐊𝐄 𝐀 𝐁𝐎𝐖. 🤯🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) June 8, 2026
The left-arm spinner finishes with a sensational 6-wicket haul, registering the second-best debut innings figures by an Indian spinner in Test cricket 🇮🇳✨
From first wicket to six-for, #ManavSuthar has announced himself in… pic.twitter.com/S2qLoUn7AP
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଲ୍ଲାନପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଯାହାର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ ଅଟେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୧୫୨ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୧୨ ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଫଲୋଅନ୍ ଦେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ୧୧୩ ରନ୍ ଲଗାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆଫଗାନ ଦଳ ମାତ୍ର ୩୯ ରନ୍ ହିଁ ଯୋଡ଼ିପାରିଥିଲା। ରହମତ ଶାହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୬୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମାନବ ସୁଥାର ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
The fifth one always hits different 🌟— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
A moment Manav Suthar will replay for the rest of his life 🎞️
Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/yUo8AsXHZu