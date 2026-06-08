ETV Bharat / sports

IND vs AFG: ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ! ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଇନିଂସ ଏବଂ ୩୦୦ ରନ୍‌ରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ମୁଲ୍ଲାନପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଏବଂ ୩୦୦ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

India vs Afghanistan Test
ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଇନିଂସ ଏବଂ ୩୦୦ ରନ୍‌ରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Afghanistan Test, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୁଲ୍ଲାନପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଏବଂ ୩୦୦ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଥିଲା। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତୃତୀୟ ଦିନର ତୃତୀୟ ସେସନ୍ ରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇନିଂସ ବ୍ୟବଧାନ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୮ରେ ୱେସ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜକୋଟ ମଇଦାନରେ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୨୭୨ ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୫୬୪ ରନ୍ କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୫୨ ରନରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳକୁ ଫଲୋଅନ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ୪୧୨ ରନର ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦ୍ଵିତୀୟ ଇନିଂସ ମାତ୍ର ୧୧୨ ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା।

ଫଲୋଅନ୍ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳର ଆରମ୍ଭ କିଛି ଭଲ ରହିନଥିଲା। ଅବ୍ଦୁଲ ମଲିକ ମାତ୍ର ୮ ରନ୍‌ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଓପନର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ୪୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ୍ (୨୪ ରନ୍) ଏବଂ ରହମତ ଶାହ (୧୩ ରନ୍) ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଚାରିଟି ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ତିନୋଟି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଶରାଫୁଦ୍ଦିନ ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲେ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା। ଡେବ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଛଅଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ମୋଟ ସାତଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନିଜର ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍-ଲେନ୍ଥ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଭାରତ ରଚିଲା ନୂଆ ରେକର୍ଡ

ଭାରତର ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୩୦୦ ରନ୍‌ର ଏହି ବିଜୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଇନିଂସ ବ୍ୟବଧାନ ହିସାବରେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ପାଲଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ୨୦୨୩ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫୫୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୫୫୦୪ ରନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଅଟେ। ଯଦିଓ ଏହି ମୁକାବିଲା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଅଂଶ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 'ଫାଇଫର୍': ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏଲିଟ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମାନବ ସୁଥାର

ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଭଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି, ନିୟମ ବଦଳାଇଲା ବିସିସିଆଇ

TAGGED:

IND VS AFG HIGHLIGHTS
INDIA BIGGEST TEST WIN
MANAV SUTHAR DEBUT WICKETS
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
IND VS AFG TEST MATCH RESULT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.