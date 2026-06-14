IND vs AFG: ପ୍ରଥମ ODIରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ 25 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି ।
Published : June 14, 2026 at 9:12 AM IST
IND vs AFG 1st ODI:ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଧର୍ମଶାଳାରେ ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ପାୟାର 25 ଓଭରକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ । ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 24.5 ଓଭରରେ 10 ୱିକେଟ ହରାଇ 194 ରନ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଜବାବରେ ଭାରତ 22.5 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ ହରାଇ 195 ରନ୍ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆରମ୍ଭରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା । ଦଳ ମାତ୍ର 26 ରନ୍ରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା । ଦଳ 25 ଓଭର ପୂରଣ କରିପାରି ନ ଥିଲା । 24.5 ଓଭରରେ 194 ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
195 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା । ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 46 ରନ୍ର ଓପନିଂ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ । ଓପନିଂ ଭାଗିଦାରୀ ସମୟରେ ରୋହିତ ମାତ୍ର 16 ରନ୍ କରି ରନ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ।
ରୋହିତ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିବା ପରେ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିବା ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 43 ବଲ୍ରେ 70 ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ । କିଶାନ୍ 22 ବଲ୍ରେ 3ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ 34 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ।
କିଶାନଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲେ । ସେ ଜିଆଉର ରହମାନଙ୍କ ବଲ୍ରେ ମହମ୍ମଦ ସଲିମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ସେ 15 ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର 12 ରନ୍ କରି ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଗିଲଙ୍କ ସହିତ 32 ବଲରେ 53 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ । କେଏଲ 19 ବଲ୍ରେ 4 ଚୌକା ଏବଂ 3 ଛକା ସହାୟତାରେ 39 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଗିଲ୍ 66 ବଲ୍ରେ 11 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ସହାୟତାରେ 84 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଜିଆଉର ରହମାନ ଏବଂ ରସିଦ ଖାନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।