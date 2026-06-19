IND vs AFG: ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହି 'ଖତରନାକ' ବୋଲରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, BCCI କଲା ଘୋଷଣା
IND vs AFG: ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍ ମିଳିବା ପରେ ହର୍ଷିତଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
Published : June 19, 2026 at 11:20 AM IST
India vs Afghanistan: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୦ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ୍ କରିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍ ମିଳିବା ପରେ ହର୍ଷିତଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ନିଜ ଦଳରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି।
ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କର ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୧୯ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜଣାଇଛି ଯେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ବୋଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟନେସ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହର୍ଷିତଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଂଶ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ।
🚨 Update 🚨— BCCI (@BCCI) June 19, 2026
Harshit Rana added to #TeamIndia squad for Chennai ODI.
More details 🔽 | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank https://t.co/zB84OUHo9x
ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭନରେ ପାଇବେ ସ୍ଥାନ?
ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହଠାତ୍ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହେଉଛି ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନର ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବାବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ୨ଟି ସଫଳତା ଆସିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍.ଏ.ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୭୦ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ୨-୦ ରେ ଜିତିସାରିଛି। ସିରିଜ୍ ହାତେଇ ସାରିଥିବା ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ନିଜର ବେଞ୍ଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ୍ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ।
Lucknow ✈️ Chennai— BCCI (@BCCI) June 18, 2026
Eyes set on the Third and Final #INDvAFG ODI 🙌#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/64lPYTOTTN
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା।