ETV Bharat / sports

IND vs AFG: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଧମାକା ପରେ ବୋଲରଙ୍କ କମାଲ, ବ୍ୟାକଫୁଟ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ

IND vs AFG Day 2 Highlights: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ କରିନେଇଛି।

IND vs AFG Day 2 Highlights
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs AFG Day 2, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ କରିନେଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୧୧୩ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଛି। ମୁଲ୍ଲାନପୁରର ମହାରାଜା ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୫୬୪ ରନ୍‌ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଭାରତ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ୪୫୧ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ଯେକୌଣସି ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ସ୍କୋର। ବର୍ଷ ୨୦୨୩ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୫୫୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍‌ର ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଛି।

ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳକୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଆଉ ୪୮ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ ୧୭୭ଟି ବଲ୍‌ର ସାମ୍ନା କରି ୧୨୬ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନିଂସରେ ୧୫ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପନ୍ତ ନିଜ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ୮୧ ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ (୧୯) ବ୍ୟାଟ୍ ଜରିଆରେ କିଛି ଖାସ୍ କମାଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମାନବ ସୁଥାର୍ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଉଭୟ ମିଶି ସପ୍ତମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୪ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ଇନିଂସରେ ମାନବ ୨୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ମାନବ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ୧୨ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୨୨ ରନ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଛୋର ସମ୍ଭାଳି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୫୨ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ୧୬୫ଟି ବଲ୍‌ର ସାମ୍ନା କରି ୧୦୦ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ୮୧ ରନ୍ ବାହାରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ସଫି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଆଉର ରହମାନ ଏବଂ ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଓପନର୍ ବ୍ୟାଟର ଅବ୍ଦୁଲ ମଲିକ ଏବଂ ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ୍ ସମ୍ଭାଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବା ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ୫ମ ଓଭରରେ ବୋଲିଂ ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ମାନବ ଓପନର୍ ମଲିକଙ୍କୁ (୧୮) ଆଉଟ୍ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ୯ମ ଓଭରରେ ଅଟଲ୍‌ଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ୧୭ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ରହମନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ (୧୨) ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାସ୍ କମାଲ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।

ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ରହମତ ଶାହାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅଧିନାୟକ ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି ୩୬ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଶାହିଦିଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ କରି ଏହି ଭାଗିଦାରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଶାହିଦି ୪୮ଟି ବଲ୍‌ର ସାମ୍ନା କରି ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଅଫସର ଜଜଇ, ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରହମତ ୪୩ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ମାନବ ସୁଥାର୍ ମାତ୍ର ୧୫.୫ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୨୧ ରନ୍ ବିନିମୟରେ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ମିଳିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କିଏ ଏହି ମାନବ ସୁଥାର? ଡେବ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେନସେସନ

ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଭଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି, ନିୟମ ବଦଳାଇଲା ବିସିସିଆଇ

TAGGED:

IND VS AFG MULLANPUR TEST
INDIA VS AFGHANISTAN
MANAV SUTHAR
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
IND VS AFG DAY 2 HIGHLIGHTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.