ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ ଆହତ ହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର
IND vs AFG: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
Published : September 14, 2026 at 7:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳାଯାଉଛି। ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚକୁ ଭାରତ ସାତ ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ସିରିଜ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇ ଅନୁସାରେ ସେ ବାକି ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିକଟରେ ନିଜ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବରୁଣ ଚାରି ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 16 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ବରୁଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସିରିଜ୍ର ବାକି ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାର ଅଛି।
News Alert! India spinner Varun Chakaravarthy ruled out of ongoing T20 series against Afghanistan due to injury. pic.twitter.com/z3uWXnV6ik— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯିବ। ଯଦି ବରୁଣଙ୍କ ଆଘାତ ଗୁରୁତର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବରୁଣଙ୍କ ଆଘାତ କେତେ ଗୁରୁତର, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ସୂଚନା ମିଳିବ ଯେ ସେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିବେ।
35 ବର୍ଷୀୟ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିଗତ କିଛି ମାସ ହେବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଘାତ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ସମୟରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ରିହ୍ୟାବିଲିଟେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ।
ବରୁଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ସିଓଇ (COE) ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହିଁ ସେ ପୁଣିଥରେ ଆହତ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଆଘାତ ଗୁରୁତର ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟ୍ ହୋଇ ନପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରୁଣଙ୍କ ଆଘାତକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।