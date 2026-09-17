ଆଜି ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଟି୨୦, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍?
IND vs AFG 3rd T20: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : September 17, 2026 at 12:11 PM IST
IND vs AFG 3rd T20I Live Streaming: ଆଜି (୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି୨୦ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପୂର୍ବରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ୨-୦ରେ ଜିତି ସାରିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିବା ଉପରେ ରହିବ। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆୟୋଜକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ମାଗଣାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
Get ready for the biggest series of the year, 𝙖𝙗 𝘿𝙞𝙬𝙖𝙡𝙞 pe hoga double DHAMAKAA! 🎆💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 16, 2026
Brace yourself for an epic clash! 🔥
Watch Diwali’s Biggest Blockbuster - HERO VIDA India Tour of New Zealand Series, starting 22nd Oct, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony… pic.twitter.com/hiQpoe9sCx
ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ?
ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଆଜି (୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁଁହି ହେବେ। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୭ ଟା ସମୟରେ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।
ଟିଭିରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କରେ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସର ବିଭିନ୍ନ ଚାନେଲ୍ରେ ଏହି ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ।
𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐖𝐎𝐑𝐃. 👀🏏— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 16, 2026
India want 3-0. Afghanistan want one back. Who takes the 𝐖 in the final T20I? 🔥
Watch #AFGvIND 3rd T20I, Tomorrow, 6:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels.#SonySportsNetwork pic.twitter.com/r7kAlP13QX
ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ?
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଫ୍ୟାନ୍କୋଡ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଫ୍ୟାନ୍କୋଡ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍କୋଡ୍ର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମାଗଣାରେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍?
ଆପଣ ଯଦି ମାଗଣାରେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚାନେଲ୍ରେ କରାଯିବ। ଆପଣ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚାନେଲ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ ସଂଯୋଗ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବେ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
सीरीज के आखिरी मुकाबले के रोमांच के लिए हो जाइए तैयार! 🏏— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 17, 2026
🇮🇳 भारत Vs अफगानिस्तान 🇦🇫 | 3rd T20I मुकाबला
📺 LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर।#INDvAFG #TeamIndia #Cheer4Bharat @BCCI @ICC @ShreyasIyer15 pic.twitter.com/0QF7yi5kEw
ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍
ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର)/ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ୟଶ ଠାକୁର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ: ରହମାନୁଲ୍ଲାହ ଗୁରବାଜ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ (ଅଧିନାୟକ), ସିଦ୍ଦିକୁଲ୍ଲାହ ଅଟଲ, ଗୁଲବଦୀନ ନାୟବ, ଦରବେଶ ରସୁଲି, ଅଜମତୁଲ୍ଲାହ ଓମରଜଇ, ମହମ୍ମଦ ନବି, ରାଶିଦ ଖାନ, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ମୁଜିବ ଉର ରହମାନ/ନବୀନ-ଉଲ୍-ହକ/ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲାହ ଅହମ୍ମଦଜଇ, ଫଜଲହକ ଫାରୁକି।