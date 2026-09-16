ETV Bharat / sports

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ସିରିଜ୍ କବଜା କଲା ଭାରତ

IND vs AFG: ଭାରତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି।

IND VS AFG 2ND T20I RESULT
ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ସିରିଜ୍ କବଜା କଲା ଭାରତ (ians)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs AFG 2nd T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ସହ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତି ନେଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲିଂରେ ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ, ବ୍ୟାଟିଂରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୫୯ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଦଳ ତରଫରୁ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ ୩୩ ବଲରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୭ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓପନର୍ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ପେଭିଲିୟନ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରବାଜ୍ ଖାତା ନ ଖୋଲି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ ୧୫ ବଲରେ ୧୨ ରନର ଏକ ଧିମା ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗୁଲବଦିନ ନାୟବ ୮ ବଲରେ ୧୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦରବେଶ ରସୁଲି ୧୫ ବଲରେ ମାତ୍ର ୨୬ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମହମ୍ମଦ ନବୀ ୧୪ ବଲରେ ୨୦ ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଶିଦ ଖାନ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳ ପାଇଁ ୧୬ ବଲରେ ୨୮ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।

ଭାରତ ତରଫରୁ ବୋଲିଂରେ ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ୩ ଓଭରରେ ୨୪ ରନ୍ ଦେଇ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ୨ଟି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ୧୬୦ ରନ୍ ଜବାବରେ ଭାରତ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଭାରତର ଉଭୟ ଓପନର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦଳକୁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେ ୨୨ ବଲରେ ୫୭ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଳିରେ ୭ଟି ଚୌକା ସହ ୪ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ୧୯ ବଲରେ ୩୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହାପରେ ଇଶାନ କିଶନ ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୨୩ ବଲରେ ୩୮ ରନର ଏକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତିଲକ ବର୍ମା ୧୪ ବଲରେ ୧୫ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୧୧ ବଲରେ ୧୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ରାଶିଦ ଖାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ବି ବୋଲର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ରାଶିଦ୍ ୩.୫ ଓଭରରେ ୩୬ ରନ୍ ଦେଇ ଭାରତର ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଆଫଗାନିସ୍ତାନୀ ବୋଲରଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

IND VS AFG 2ND T20I RESULT
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି୨୦ ହାଇଲାଟ୍ସ
INDIA VS AFGHANISTAN T20 SERIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.