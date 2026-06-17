ETV Bharat / sports

IND vs AFG: ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ ଓ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

IND vs AFG: ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ବଡ଼ ଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।

Gill-Ishan century
ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ ଓ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs AFG 2nd ODI: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ବଡ଼ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥିଲା। ଗିଲ୍ ମାତ୍ର ୭୭ଟି ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗିଲଙ୍କ ଶତକ ମାରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଶାନ କିଶନ ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିନିକିଆରେ ଆଉ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦଳ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟ୍‌କା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗିଲ୍ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ରୋହିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୪୮ ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଇଶାନ କିଶନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଶାନ ଏବଂ ଗିଲ୍ ମିଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଲରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚୁର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

ଇଶାନ କିଶନ ଶତକ ପୂରଣ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିବା ପରେ ଭାରତକୁ ତୃତୀୟ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଥିଲା। ନାଙ୍ଗେୟାଲିଆ ଖରୋଟିଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ଇଶାନ ନିଜର ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇଶାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୭୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ୧୪ଟି ଚୌକା ଓ ୭ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୨୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ ଏବଂ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୨୪ ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା।

ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ନବମ ଶତକ

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୭୭ଟି ବଲ୍‌ରେ ଏକ ଦମଦାର ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏହା ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ନବମ ଶତକ। ଏହା ସହିତ ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ଲଗାଇଥିବା ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହେବାର ଗୌରବ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ରେକର୍ଡ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି, ଯିଏକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମାତ୍ର ୬୩ଟି ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଦିନିକିଆ (ODI) ଶତକ:

୬୩ ବଲ୍: ରୋହିତ ଶର୍ମା ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ୨୦୨୩

୬୯ ବଲ୍: ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଇନ୍ଦୋର ୨୦୧୧

୭୬ ବଲ୍: ବିରାଟ କୋହଲି ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କଲମ୍ବୋ ଆର.ପି.ଏସ୍., ୨୦୧୭

୭୬ ବଲ୍: ରୋହିତ ଶର୍ମା ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ, କଟକ ୨୦୨୫

୭୭ ବଲ୍: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୨୦୨୬

ଇଶାନଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ

ଇଶାନ କିଶନ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ୫୨ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୯ ବଲରେ ୫୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇଶାନ ଚୌକା ଓ ଛକାର ବର୍ଷା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୨୦୨୩ରେ ୭୬ ବଲରେ ଏପରି କରିଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଇୟୋନ ମୋର୍ଗାନ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି। ମୋର୍ଗାନ ୨୦୧୯ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୫୭ ବଲ ଏବଂ ରୋହିତ ୨୦୨୩ରେ ୬୩ ବଲରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

ଇଶାନ ପୂରଣ କଲେ ୧୦୦୦ ଦିନିକିଆ ରନ୍

ଇଶାନ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ପାଇଁ ୧୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଶାନ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲରେ ୧୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିବା ଷଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି, ଶୁବମନ ଗିଲ୍, କପିଲ ଦେବ, କେଦାର ଯାଦବ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କୋହଲିଙ୍କ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିବା ବୋଲର କଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡେବ୍ୟୁ; ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ?

IND vs AFG: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ ପଙ୍ଗା ନେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୨ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ!

TAGGED:

SHUBMAN GILL ODI CENTURY
ISHAN KISHAN CENTURY
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
IND VS AFG
IND VS AFG 2ND ODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.