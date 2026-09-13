ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ; ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୭ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
Published : September 13, 2026 at 11:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟ ସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୭ ୱିକେଟରେ ଏକ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୪୩ ରନରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୫୬ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ଜବାବରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ୧୩.୪ ଓଭରରେ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଏହା ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ବିଜୟ ସହ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଛି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ୮୨ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ ଅଭିଷେକ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୨୨ଟି ବଲ୍ରେ ସେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୮ଟି ବଲ୍ରେ ୧୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୧୨୧ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ଉଭୟ ମାତ୍ର ୫୩ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପାର୍ଟନରସିପରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଅବଦାନ ୨୭ଟି ବଲ୍ରେ ୭୬ ରନ୍ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଶାନ କିଷନ ୩୩ଟି ବଲ୍ରେ ୪୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ବୋଲର ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଜଲହକ ଫାରୁକି ତ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଓଭରରେ ୩୮ ରନ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ।
A fiery fifty from Abhishek Sharma set India up for a rapid chase against Afghanistan 🔥— ICC (@ICC) September 13, 2026
📝: https://t.co/o8F1vtGSgw pic.twitter.com/wop4UwxMYn
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ହିଁ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜଙ୍କୁ (୦) ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳର ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ୍, ଅଧିନାୟକ ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳୀୟ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୨ଟି ବଲ୍ରେ ୩୨ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଦଳ ୩୮ ରନର ସ୍କୋରରେ ଜାଦ୍ରାନଙ୍କ ରୂପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା, ଯିଏ କି ୧୦ଟି ବଲ୍ରେ ୧୧ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ୪୩ ରନ୍ ସ୍କୋର ସୁଦ୍ଧା ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ୍ (୧୩), ଗୁଲବଦୀନ ନାୟବ (୨) ଏବଂ ଦରବେଶ ରସୁଲି (୨) ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଯଦିଓ ମହମ୍ମଦ ନବୀ, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇଙ୍କ ସହ ମିଶି ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୬ଟି ବଲ୍ରେ ୮୩ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୧୦୦ ରନ୍ ପାର୍ କରାଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ନବୀ ୨୭ଟି ବଲ୍ରେ ୩୩ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଜମତୁଲ୍ଲା ୪୪ଟି ବଲ୍ରେ ୪ଟି ଛକା ଏବଂ ୪ଟି ଚୌକା ସହ ୬୪ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
8️⃣2️⃣ Runs— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
3️⃣2️⃣ Balls
7️⃣ Fours & 7️⃣ Sixes
2️⃣5️⃣6️⃣.2️⃣5️⃣ Strike Rate
Abhishek Sharma storm in New Delhi 🌪️
Updates ▶️ https://t.co/Wacwj3tM4l#TeamIndia | #AFGvIND | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/vOG1SSMp6w
ଶିବମ ଦୁବେ ଭାରତ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଶେଷ ଓଭରରେ ୨୧ ରନ୍ ଦେବାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍କୋର ୧୫୦ ପାର୍ କରିଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ୪ ଓଭରରେ ୧୯ ରନ୍ ଦେଇ ସର୍ବାଧିର ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।