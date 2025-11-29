କାଲିଠୁ ଭାରତ- ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦିନିକିଆ ମୁକାବିଲା; ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
India vs South Africa ODI: ରବିବାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଞ୍ଚିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବ।
Published : November 29, 2025 at 2:44 PM IST
ରାଞ୍ଚି: ଭାରତ - ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ରାଞ୍ଚିର ଜେଏସସିଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ 1:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 2-0ରେ ଜିତି କ୍ଲିନ୍ ସ୍ବିପ୍ କରିଥିବା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ, ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁରେ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ତେବେ ଏହି ସିରିଜରେ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଉଭୟ ଦଳର ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ୍ 94ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ 40ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 51ଟି ଜିତିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଛି ।
The AURA of Ro-Ko is back! 😎♾️— Star Sports (@StarSportsIndia) November 28, 2025
With @ImRo45 and @imVkohli leading the charge, #TeamIndia gear up for the ODI challenge! 💪🏻🇮🇳#INDvSA 1st ODI 👉 SUN, 30th NOV, 12:30 PM pic.twitter.com/aIOLxvf0wH
ମାତ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ, ଭାରତ ଆଗରେ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ଛଅଟି ଦିନିକିଆରେ, ଭାରତ ଛଅଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ସିରିଜ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଫେରିବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛି। ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ।
A tough Test series, but there’s still a lot to play for on this tour… 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) November 28, 2025
2 DAYS TO GO! Will Team India make a stunning comeback in the ODIs?#INDvSA 1st ODI 👉 SUN, 30th NOV, 12:30 PM pic.twitter.com/jcsdDhOcrT
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ODI ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 11:
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ତିଲକ ବର୍ମା, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ/ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ସିଂହ।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 100ରୁ କମ୍ ରନ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକୃତରେ, ରୋହିତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 20,000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ସେ ଏହା ହାସଲ କରିବାରୁ ମାତ୍ର 98 ରନ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 502 ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 535 ଇନିଂସ ଖେଳି 19,902 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
|ଫର୍ମାଟ୍
|ଡେବ୍ୟୁ ବର୍ଷ
|ମ୍ୟାଚ୍
|ପାଳି
|ରନ୍
|ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର୍
|ହାରାହାରି
|ଶତକ
|ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
|ଟେଷ୍ଟ
|2013
|67
|116
|4301
|212
|40.57
|12
|18
|ODI
|2007
|276
|268
|11370
|264
|49.22
|33
|59
|T20
|2007
|159
|151
|4231
|121*
|32.05
|5
|32
|ମୋଟ୍
|2007
|502
|535
|19902
|264
|42.43
|50
|109
ଏହା ସହିତ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 20 ହଜାର ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ହେବେ। ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏପରିକି 20 ହଜାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ 14ତମ ଖେଳାଳି ହେବେ। ଏହି ସିରିଜ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବ।
|ଖେଳାଳି
|କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିଅର୍
|ମ୍ୟାଚ୍
|ପାଳି
|ରନ୍
|ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର୍
|ହାରାହାରି
|ଶତକ
|ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
|ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର
|1989-2013
|664
|782
|34357
|248*
|48.52
|100
|164
|ବିରାଟ କୋହଲି
|2008-2025
|553
|620
|27673
|254*
|52.21
|82
|144
|ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼
|1996-2012
|509
|605
|24208
|270
|45.41
|48
|146
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ମହାନ କ୍ରିକେଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରାଞ୍ଚିରେ ଏହି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ 0-2ରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଭାରତକୁ ଏକ ମାନସିକ ଲାଭ ଦେବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦଳ ନେଟ୍ସରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ 3 ଡିସେମ୍ବରରେ ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନିକିଆ 6 ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବ।
ଆଜି ନେଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ
ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅପରାହ୍ନ 1:30ରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟ୍ସରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରୁ ରାତି 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଉଭୟ ଦଳ ନେଟ୍ସରେ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଗରେ ମାଟି କାମୁଡିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁଣି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଓ୍ୱାସ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାରବାଟୀ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆଉ ହେବନି ଅସୁବିଧା, ଓସିଏ ନେଲା ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି