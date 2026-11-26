ଆଜି ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କିପରି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍?
IND A vs SL A Live: ଗୁରୁବାର (୨୬ ନଭେମ୍ବର) ଦୋହାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ।
Published : November 26, 2026 at 11:07 AM IST
IND A vs SL A Live Streaming: ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଗୁରୁବାର (୨୬ ନଭେମ୍ବର) ଦୋହାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆପଣ ଟିଭି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ରେ କିପରି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
- ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଖେଳାଯିବ?
- ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’' ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 26 ନଭେମ୍ବର (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ଖେଳାଯିବ।
- ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ?
- ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୋହାର ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପାର୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
- ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
- ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ (IST) ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ ଏବଂ ଦୋହାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 1:00 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
- ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟସ୍ କେତେବେଳେ ହେବ?
- ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟସ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ (IST) ଅପରାହ୍ନ 3:00 ରେ ଏବଂ ଦୋହାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ରେ ହେବ।
- ଭାରତରେ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ର ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ କେଉଁଠି ଦେଖିହେବ?
- ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କ (Sony Sports Network) ରେ ଦେଖିହେବ।
- ଭାରତରେ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ର ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍ କେଉଁଠି ଦେଖିହେବ?
- ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍ ସୋନିଲିଭ୍ (SonyLIV) ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:
53 ବଲରେ 204 ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ; ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ 'ଯମରାଜ' ବନାଇଲେ ଜାଡେଜା, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍
'ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରେରଣା': ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଚକିତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ
ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ:
A place in the final. A shot at the title. Everything to play for! 🔥 India A and Sri Lanka A lock horns in a high-stakes semi-final, with a place in the title clash up for grabs. 🏆 Watch India A take on Sri Lanka A in the Semi-Final TODAY, from 3:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 26, 2026
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’: ଲସିଥ୍ କ୍ରୁସପୁଲେ, ସିନେଥ୍ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ, ନିଶାନ ମଧୁଷ୍କା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ପବନ ରଥନାୟକେ (ଅଧିନାୟକ), ନିପୁନ୍ ଧନଞ୍ଜୟ, ଜନିଥ୍ ଲିୟାନାଗେ, ୱାନୁଜା ସାହାନ, ଲାହିରୁ ସମରକୋନ୍, ରବିନ୍ଦୁ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, ଦୁଲାଜ୍ ସମୁଦିଥା, ବିଜୟକାନ୍ତ ବିୟାସକାନ୍ତ, ଗାରୁକା ସଙ୍କେତ, ଦୁଭିନ୍ଦୁ ରଣତୁଙ୍ଗା, ଶରୁଜନ୍ ଷଣ୍ଢମୁଗନାଥନ୍, ଚାମିକା ହିନତିଗାଲା।
ଭାରତ ‘ଏ’: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ, ତିଲକ ବର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡ଼ଗେ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅରଶଦ ଖାନ, ଆୟୁଷ ବଦୋନି, ତନୁଷ କୋଟିଆନ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବିପରାଜ ନିଗମ।