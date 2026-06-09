ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ମ୍ୟାଚ୍: କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ?
IND A vs SL A: ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ର ସାମ୍ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ସହିତ ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଦଳରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
Published : June 9, 2026 at 9:35 AM IST
IND A vs SL A, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର (୯ ମଇ) ଠାରୁ ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ 'ଏ' ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 'ଏ' ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ର ସାମ୍ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ସହିତ ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଦଳରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ୧୫ ବର୍ଷର କିଶୋର ବ୍ୟାଟିଂ ସେନସେସନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।
ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୫୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କିଛି ବଲ୍ରେ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଖେଳୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ପାଲଟିଛି।
The wait is over. Sooryavanshi's India A journey begins tomorrow. 🔥🇮🇳— Sony LIV (@SonyLIV) June 8, 2026
Watch his 50-over debut for India A in Talent TV Cup LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork 🍿🏆 pic.twitter.com/S7mdR1xxX7
ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ 'ଏ' ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବ?
ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ 'ଏ' ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ହେବ।
ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ 'ଏ' ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ହେବ?
ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ 'ଏ' ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୯ ରେ ଖେଳାଯିବ।
ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ର ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ?
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦାମ୍ବୁଲାର ରଙ୍ଗିରି ଦାମ୍ବୁଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ।
ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ 'ଏ' ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ 'ଏ' ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ?
ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କରେ ଦେଖିପାରିବେ।
ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିବେ?
ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ SonyLiv ରେ ଦେଖିପାରିବେ।
Sooryavanshi is ready to light up the Talent TV Cup ⚡— Sony LIV (@SonyLIV) June 8, 2026
Watch his 50-over debut for India A in Talent TV Cup LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork 🍿🏆 pic.twitter.com/BJcqyyNsLw
ଉଭୟ ଦଳ:
ଭାରତ ଏ: ତିଲକ ବର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ, ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ୟଶ ଠାକୁର, ଯୁଦ୍ଧବୀର ସିଂ ଚରକ, ଅରଶଦ ଖାନ, ବିପ୍ରଜ ନିଗମ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ଆୟୁଷ ବଦୋନି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ: ସହାନ ଅରାଚିଗେ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷ୍କା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, ସଦୀରା ସମରବିକ୍ରମା, ନୁୱାନିଦୁ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, ନିରୋସନ ଡିକୱେଲା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବିନ୍ଦୁ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, ୱାନୁଜା ସାହନ, ଚମିକା କରୁଣାରତ୍ନେ, ବିଜୟକାନ୍ତ ବ୍ୟାସକାନ୍ତ, ମହମ୍ମଦ ଶିରାଜ, ଅହାନ ବିକ୍ରମସିଂହେ, ଚମିକା ଗୁଣସେକରା, ଗରୁକା ସଙ୍କେତ, ବିଶେନ ହଲମ୍ବଗେ, କୁଗାଥାସ ମଥୁଲନ, ଦୁଲଜ ସମୁଦିଥା।