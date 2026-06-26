IND A vs SL A: ଅଧିନାୟକ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶତକ, ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
IND A vs SL A: ମ୍ୟାଚ୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।
Published : June 26, 2026 at 3:43 PM IST
Dhruv Jurel Century: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଷଷ୍ଠ ଶତକ। ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନରେ ଜୁରେଲ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିଜର ନିଜ ପାଳିକୁ ଶତକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ୧୩୨ ରନର ଏକ ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦମଦାର ଶତକ ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଏ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନର ଏକ ମଜଭୁତ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିପାରିଛି।
ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ୧୮୧ ରନ ସ୍କୋରରେ ନିଜର ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ କ୍ରିଜକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମିଡିଲ ଅର୍ଡରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଶେଖ ରଶୀଦଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୩୬ ରନର ଏକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ରଶୀଦ ୧୧୩ଟି ବଲର ସାମ୍ନା କରି ୬୩ ରନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୁରେଲ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖି ନିଜର କ୍ଲାସ ଦେଖାଇବା ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲରମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଣନୀତିକୁ ବିଫଳ କରିଦେଇଥିଲେ।
Captain in command. Leading from the front with a 💯 at Galle 🫡🔥 pic.twitter.com/7JM3CxKoUa— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) June 26, 2026
ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟର
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ରେକର୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି। ବର୍ଷ ୨୦୨୨ରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜୁରେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା ୩୫ଟି ମ୍ୟାଚର ୫୨ଟି ଇନିଂସରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଅଧିକର ଚମତ୍କାର ହାରାହାରି ସହ ୨୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୬ଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୪ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି।
- Hundred vs Australia A— Johns. (@CricCrazyJohns) June 26, 2026
- Hundred vs South Africa A
- Hundred vs Sri Lanka A
DHRUV JUREL - The Captain of India A leading by example 🇮🇳💪
Really hope he makes it count in Tests at Number 6, doing everything for India A setup, wishing he gets a right frame in Senior side. pic.twitter.com/eX8dtuDIAI
୨୦୨୪ରେ କରିଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ
ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ କ୍ରମାଗତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଜୁରେଲ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଜୁରେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ୧୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ୧୬ଟି ଇନିଂସରେ ୩୪.୧୪ ହାରାହାରିରେ ୪୭୮ ରନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ୱିକେଟ୍ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୯ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି।