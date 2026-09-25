INDA vs AUSA: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 162 ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
INDA vs AUSA: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ମାତ୍ର 171 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ 163 ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ମିଳିଥିଲା ।
Published : September 25, 2026 at 2:15 PM IST
IND A vs AUS A 1st Test: ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ପ୍ରଥମ ଅନଅଫିସିଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ କୁ 162 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପୁଡୁଚେରୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ 363 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ଦଳ 200 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ସିରିଜ୍ରେ 1-0 ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଛି ।
ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି 334 ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଭାରତ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କୁମାର କୁଶାଗ୍ର ସର୍ବାଧିକ 113 ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 57 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ତନୁଷ କୋଟିଆନ୍ ମଧ୍ୟ 69 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ । ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ମାତ୍ର 171 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ 163 ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 199 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୋଟ ଅଗ୍ରଣୀ 362 ରନ୍ ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅଧିନାୟକ ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ ସର୍ବାଧିକ 59 ରନ୍ର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର 46 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ 363 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 200 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ 162 ରନ୍ରେ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୩୬୩ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ସମ୍ମୁଖରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ମାତ୍ର 200 ରନ୍ରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଫର୍ଗସ ଓନିଲ୍ 52 ବଲ୍ରୁ 47 ଏବଂ ନାଥନ୍ ମ୍ୟାକସୁଇନି 75 ବଲ୍ରୁ 35 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜେସନ୍ ସାଂଘା 23 ବଲ୍ରୁ 26 ରନ୍ର ଏକ ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ, ଟଡ୍ ମର୍ଫି 17 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ତରଫରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଶମସ୍ ମୁଲାନୀ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କରି ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ଓ ତନୁଷ କୋଟିଆନ୍ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
INDIA A BEAT AUSTRALIA A BY 162 RUNS. 🔥 pic.twitter.com/Ndg1B4depC— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 25, 2026
ଏହାପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଶମସ୍ ମୁଲାନୀ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲିଂ କରି 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ । ସେ ଉଭୟ ଇନିଂସ ମିଶାଇ ମୋଟ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ମୁଲାନୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୁଷାର ଏବଂ ତନୁଷ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅଂଶୁଲ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଲେଖାଏଁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ।
ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ରୁ ପୁଡୁଚେରୀଠାରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 6 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।