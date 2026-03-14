FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ସେମିରେ ଇଟାଲୀକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲା ଭାରତ
ମନିଷା ଚୌହାନ (40') ଭାରତ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କଲେ । ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ ।
Published : March 14, 2026 at 3:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର ତେଲଙ୍ଗାନାର ଜି.ଏମ୍.ସି. ବାଲାଯୋଗୀ ହକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (ଗାଚିବାଉଲି ହକି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ)ରେ ଇଟାଲୀକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏଫଆଇଏଚ୍ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା । ଭାରତ ପାଇଁ ମନୀଷା ଚୌହାନ ୪୦ତମ ମିନିଟରେ ବିଜୟୀ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଇଟାଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା । ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି (୨୦୧୮, ୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୬) । ଏହା ସହିତ ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ନବମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ।
ପ୍ରଥମ କ୍ବାର୍ଟରରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା । କାରଣ ଉଭୟ ଦଳ ମିଡଫିଲ୍ଡରେ ଦଖଲ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଲଢ଼ୁଥିଲେ । ଭାରତ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସର୍କଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତଥାପି ଇଟାଲୀ ଶେଷରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଗୋଲ୍ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଗତି ହାସଲ କଲା । ଆୟୋଜକ ଦଳ ବଲ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ଵ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍କଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ । ୧୮ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନବନୀତ କୌରଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଉପରେ ସଟ୍କୁ ଇଟାଲୀୟ ଗୋଲକିପର ଲୁସିଆ ଇନେସ୍ କାରୁସୋ ଭଲ ଭାବେ ରୋକିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । 27ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖେଳିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବଲଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର, ଅଧିନାୟକ ସାଲିମା ଟେଟେଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଟାଲୀର ଡିଫେଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ସଟ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । 29ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତକୁ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନବନୀତ କୌରଙ୍କ ସଟ୍ ଟାର୍ଗେଟରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇ ଥିଲା ।
ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମିନିଟରେ ଇଟାଲୀ ଦୃଢ଼ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କାରଣ ଏମିଲିଆ ମୁନିଟିସ୍ ଗୋଲ୍ ଉପରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଗୋଲକିପର ବିଚୁ ଦେବୀ ଖାରିବାମ୍ ବାହାରି ଆସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ । ୪୦ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଥର ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନକରି ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ମନୀଷା ଚୌହାନ ୪୦ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡ୍ରାଗଫ୍ଲିକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଇଟାଲୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଭେଦ କରି ଗୋଲ୍ ହୋଇଥିଲା ।
ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଜିତିଥିଲା, କାରଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଟାଲୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହିତ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ମିନିଟ୍ରେ ଇଟାଲୀ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଏବଂ 59ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ସମାନତା ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ।
ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 30ରେ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ