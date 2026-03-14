FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ସେମିରେ ଇଟାଲୀକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲା ଭାରତ

ମନିଷା ଚୌହାନ (40') ଭାରତ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କଲେ । ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ ।

Indian womens hockey team
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 14, 2026 at 3:41 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର ତେଲଙ୍ଗାନାର ଜି.ଏମ୍.ସି. ବାଲାଯୋଗୀ ହକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (ଗାଚିବାଉଲି ହକି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ)ରେ ଇଟାଲୀକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏଫଆଇଏଚ୍ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା । ଭାରତ ପାଇଁ ମନୀଷା ଚୌହାନ ୪୦ତମ ମିନିଟରେ ବିଜୟୀ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଇଟାଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା । ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି (୨୦୧୮, ୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୬) । ଏହା ସହିତ ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ନବମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ।

ପ୍ରଥମ କ୍ବାର୍ଟରରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା । କାରଣ ଉଭୟ ଦଳ ମିଡଫିଲ୍ଡରେ ଦଖଲ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଲଢ଼ୁଥିଲେ । ଭାରତ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସର୍କଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତଥାପି ଇଟାଲୀ ଶେଷରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଗୋଲ୍ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଗତି ହାସଲ କଲା । ଆୟୋଜକ ଦଳ ବଲ୍‌କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ଵ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍କଲ୍‌ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ । ୧୮ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନବନୀତ କୌରଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଉପରେ ସଟ୍‌କୁ ଇଟାଲୀୟ ଗୋଲକିପର ଲୁସିଆ ଇନେସ୍ କାରୁସୋ ଭଲ ଭାବେ ରୋକିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । 27ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖେଳିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବଲଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର, ଅଧିନାୟକ ସାଲିମା ଟେଟେଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଟାଲୀର ଡିଫେଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ସଟ୍‌କୁ ଲାଇନ୍‌ରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । 29ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତକୁ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନବନୀତ କୌରଙ୍କ ସଟ୍ ଟାର୍ଗେଟରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇ ଥିଲା ।

ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମିନିଟରେ ଇଟାଲୀ ଦୃଢ଼ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କାରଣ ଏମିଲିଆ ମୁନିଟିସ୍ ଗୋଲ୍ ଉପରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଗୋଲକିପର ବିଚୁ ​​ଦେବୀ ଖାରିବାମ୍ ବାହାରି ଆସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ । ୪୦ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏଥର ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନକରି ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ମନୀଷା ଚୌହାନ ୪୦ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡ୍ରାଗଫ୍ଲିକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଇଟାଲୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଭେଦ କରି ଗୋଲ୍ ହୋଇଥିଲା ।

ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଜିତିଥିଲା, ​​କାରଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଟାଲୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହିତ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ମିନିଟ୍‌ରେ ଇଟାଲୀ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ 59ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ସମାନତା ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ।

ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 30ରେ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

FIH WOMENS WORLD CUP 2026
