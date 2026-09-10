୪୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ଇମ୍ରାନ ତାହିର; ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
୪୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ତାହିର ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି।
Published : September 10, 2026 at 11:06 AM IST
Imran Tahir World Record, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର… ଏହି କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଭିଜ୍ଞ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ଇମ୍ରାନ ତାହିର। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତି, ସେହି ବୟସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଧମାଲ ମଚାଉଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ତାହିର। କ୍ୟାରେବିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ରେ ଗୁରୁବାର (୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ତାହିର ନିଜର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଗାୟାନା ଆମାଜନ ୱାରିୟର୍ସର ଅଧିନାୟକ ତାହିର ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜ ସ୍ପିନ୍ ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ମାତ୍ର ୧୭ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ମାରାତ୍ମକ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ୧୧୯ ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ତାହିର ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
🚨 HISTORY BY 47-YEAR-OLD IMRAN TAHIR 🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) September 10, 2026
- He becomes the oldest player ever to take a five-wicket haul in T20 Cricket.
Captain of Guyana Amazon Warriors on Prime touch. pic.twitter.com/xF5OaGvQ0M
ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଗାୟାନା ଆମାଜନ ୱାରିୟର୍ସର ଅଧିନାୟକ ତଥା ଦିଗ୍ଗଜ ସ୍ପିନର ଇମ୍ରାନ ତାହିର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ନିଜର ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୭ ରନ୍ ଦେଇ ୫ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୪.୨୫ ରହିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ସିପିଏଲ୍ (CPL) ରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ସିପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏବଂ ନିଜ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ୫ଟି ଉଇକେଟ୍ ନେବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ୪୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ତାହିର ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହିର ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ୪୭ ବର୍ଷ ୧୬୬ ଦିନ ବୟସରେ ଏହି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ କୁକ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡର ବୋଲର ଟୋମାକାନ୍ତେ ରିତାଭାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଯିଏକି ୪୬ ବର୍ଷ ୨୯୯ ଦିନ ବୟସରେ ଟି-୨୦ ରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
47 years of age. Wow, how the hell is Imran Tahir still doing what he always did? He took 5 for 17 today, at Providence, at 47 years old, while captaining the side. He is the first player in the history of T20 cricket to take three five-wicket hauls after turning 40, and that… pic.twitter.com/THb41bVXAu— Caught At Silly Point (@atsillypoint) September 10, 2026
ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି
- ୪୭ ବର୍ଷ ୧୬୬ ଦିନ – ଇମ୍ରାନ ତାହିର (୨୦୨୬)
- ୪୬ ବର୍ଷ ୨୯୯ ଦିନ – ଟୋମାକାନ୍ତେ ରିତାଭା (୨୦୨୨)
- ୪୬ ବର୍ଷ ୧୪୮ ଦିନ – ଇମ୍ରାନ ତାହିର (୨୦୨୫)
- ୪୪ ବର୍ଷ ୩୨୩ ଦିନ – ଇମ୍ରାନ ତାହିର (୨୦୨୪)
- ୪୪ ବର୍ଷ ୧୬୫ ଦିନ – ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର (୨୦୨୩)
- ୪୨ ବର୍ଷ ୧୩୫ ଦିନ – ଇମ୍ରାନ ତାହିର (୨୦୨୧)
୪ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା ଗାୟାନା
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା। ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗସ ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାୟାନା ଆମାଜନ ୱାରିୟର୍ସର ବୋଲରମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାହିର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗସ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭର ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ୧୮.୫ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୧୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାୟାନା ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଇମ୍ରାନ ତାହିର ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଅଖତିଆର କରିଥିଲେ।
ଏହାର ଜବାବରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଗାୟାନା ଦଳ ୧୮.୩ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୨୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସହଜରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା। ଗାୟାନା ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ୩୭ ରନ୍ ଏବଂ କ୍ୱେଣ୍ଟିନ ସାମ୍ପସନ୍ ଅପରାଜିତ ୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ।