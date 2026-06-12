୩୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଫି: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଘରେ ବସି ଏପରି ଦେଖିପାରିବେ LIVE
ଶୁକ୍ରବାର (୧୨ ଜୁନ୍) ଠାରୁ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟର ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 'ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬' ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : June 12, 2026 at 11:08 AM IST
Womens T20 World Cup 2026: ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୧୨ (ଶୁକ୍ରବାର) ଠାରୁ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟର ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 'ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬' ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଏକ ମାସ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୧୦ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଇଦେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ପଦାର୍ପଣ (ଡେବ୍ୟୁ) କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫର୍ମାଟ୍
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ୬ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳର ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ମୁକାବିଲା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ର ବାକି ସମସ୍ତ ଦଳ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଶେଷରେ ଦୁଇଟିଯାକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।
Are you ready to Catch the Spirit?! Pure action and excitement await at the #T20WorldCup ⚡️— ICC (@ICC) June 12, 2026
You won't want to miss this! Get your tickets here 👉 https://t.co/8kyuNOXKdL pic.twitter.com/KyY94znL5a
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ
ଏଥରର ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଦଳ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁଥିରୁ ୧୧ଟି ପୂର୍ବରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦଳ ରହିଥିବା ବେଳେ, ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସ ଦଳ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିବ। କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମୁକାବିଲାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୩୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ଆୟୋଜନ ଇଂଲଣ୍ଡର ୭ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ କରାଯିବ। ଏହି ଭେନ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ମିଂହାମର ଏଜବାଷ୍ଟନ୍, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ, ଲିଡ୍ସର ହେଡିଙ୍ଗ୍ଲେ, ସାଉଥାମ୍ପଟନର ରୋଜ୍ ବାଉଲ୍, ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍ କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଲଣ୍ଡନର ଲର୍ଡସ ଓ କେନିଙ୍ଗଟନ୍ ଓଭାଲ୍ ସାମିଲ ଅଛି।
Captains' Carnival on Waterloo Bridge in London: Where culture, cricket and vibe collided!#CatchTheSpirit and don't miss a ball of the ICC Women's #T20WorldCup 2026, starting on June 12.@JayShah | @Sanjog_G pic.twitter.com/ouTxw7SIrZ— ICC (@ICC) June 9, 2026
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଇତିହାସ
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଯାତ୍ରା ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ମାଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୦ଟି ସଂସ୍କରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ୨୦୨୪ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜିତି ନିଜର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତେବେ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏକଚ୍ଛତ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଆସିଛି। ଏହିଦଳ ୨୦୧୦, ୨୦୧୨, ୨୦୧୪, ୨୦୧୮, ୨୦୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ମୋଟ ୬ ଥର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି।
All captains came together for the ultimate fan experience at the Women's #T20WorldCup Captain's Carnival 🥳— ICC (@ICC) June 7, 2026
Grab your tournament tickets now 📲 https://t.co/8kyuNOXKdL pic.twitter.com/TQCXpgvYjv
ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ)
- ଜୁନ୍ ୧୨, ଶୁକ୍ରବାର: ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବର୍ମିଂହାମ (ରାତି ୧୧:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୧୩, ଶନିବାର: ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ, ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ (ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୧୩, ଶନିବାର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୧୩, ଶନିବାର: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ସାଉଥାମ୍ପଟନ (ରାତି ୧୧:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୧୪, ରବିବାର: ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ, ବର୍ମିଂହାମ (ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୧୪, ରବିବାର: ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ, ବର୍ମିଂହାମ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୧୫, ସୋମବାର: ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ (ରାତି ୧୧:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୧୬, ମଙ୍ଗଳବାର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ସାଉଥାମ୍ପଟନ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୧୬, ମଙ୍ଗଳବାର: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଲିଡ୍ସ (ରାତି ୧୧:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୧୭, ବୁଧବାର: ଭାରତ ବନାମ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ, ବର୍ମିଂହାମ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୧୮, ଗୁରୁବାର: ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ, ଲିଡ୍ସ (ରାତି ୧୧:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୧୯, ଶୁକ୍ରବାର: ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ/କ୍ୱାଲିଫାୟର୍, ବ୍ରିଷ୍ଟଲ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୧୯, ଶୁକ୍ରବାର: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ବ୍ରିଷ୍ଟଲ (ରାତି ୧୧:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୨୦, ଶନିବାର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, କେନିଙ୍ଗଟନ୍ ଓଭାଲ୍ (ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୨୦, ଶନିବାର: ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ/କ୍ୱାଲିଫାୟର୍, କେନିଙ୍ଗଟନ୍ ଓଭାଲ୍ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୨୧, ରବିବାର: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଲର୍ଡସ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୨୨, ସୋମବାର: ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ, ବ୍ରିଷ୍ଟଲ (ରାତି ୧୧:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଲିଡ୍ସ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଲିଡ୍ସ (ରାତି ୧୧:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୨୪, ବୁଧବାର: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ/କ୍ୱାଲିଫାୟର୍, ସାଉଥାମ୍ପଟନ (ରାତି ୧୧:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୨୫, ଗୁରୁବାର: ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ, ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୨୬, ଶୁକ୍ରବାର: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ/କ୍ୱାଲିଫାୟର୍, ବ୍ରିଷ୍ଟଲ (ରାତି ୧୧:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୨୭, ଶନିବାର: ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, କେନିଙ୍ଗଟନ୍ ଓଭାଲ୍ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୨୭, ଶନିବାର: ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ, କେନିଙ୍ଗଟନ୍ ଓଭାଲ୍ (ରାତି ୧୧:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୨୮, ରବିବାର: ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୨୯, ସୋମବାର: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ସାଉଥାମ୍ପଟନ (ରାତି ୧୧:୦୦)
- ଜୁନ୍ ୩୦, ମଙ୍ଗଳବାର: ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ବନାମ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ/କ୍ୱାଲିଫାୟର୍, ଲିଡ୍ସ (ରାତି ୧୧:୦୦)
ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ
ଜୁଲାଇ ୨, ଗୁରୁବାର: ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍, ସାଉଥାମ୍ପଟନ (ରାତି ୧୧:୦୦)
ଜୁଲାଇ ୩, ଶୁକ୍ରବାର: ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍, କେନିଙ୍ଗଟନ୍ ଓଭାଲ୍ (ରାତି ୧୧:୦୦)
ଜୁଲାଇ ୫, ରବିବାର: ଫାଇନାଲ୍, ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (ରାତି ୭:୩୦)
Hop aboard London's iconic double-decker bus with the captains of the Women's #T20WorldCup 🏆— ICC (@ICC) June 7, 2026
Don't miss the all-captains' Q&A as they answer the burning questions ahead of the tournament ➡️ https://t.co/zAP2ZEAf5z pic.twitter.com/1DOMEAujXU
ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ)
- ୧୪ ଜୁନ୍: ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା)
- ୧୭ ଜୁନ୍: ବନାମ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା)
- ୨୧ ଜୁନ୍: ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା)
- ୨୫ ଜୁନ୍: ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା)
- ୨୮ ଜୁନ୍: ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା)
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ (ସ୍କ୍ୱାଡ୍)
ଶୈଫାଲୀ ବର୍ମା, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆ, ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରାଧା ଯାଦବ, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ଅରୁନ୍ଧତି ରେଡ୍ଡୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, ରେଣୁକା ସିଂ ଠାକୁର, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା।
କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬?
ଭାରତରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍ ଜିଓହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।