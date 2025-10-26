ETV Bharat / sports

2025 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା- ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ।

2025 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ ସେମି: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଭାରତ ପାଖରେ ପୁଣି ଏକ ସୁଯୋଗ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2025 at 10:17 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇସିସି ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ଉତ୍ସାହ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ) ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଯାହାକି ଏକ ଔପଚାରିକ ରହିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?

ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ 29 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ 29 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସାମର ଗୁଆହାଟିର ବାରସାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। 30 ଅକ୍ଟୋବରରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡି.ୱାଇ. ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବ

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ସହିତ ଖେଳିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଭାରତର 330 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ସଫଳତାର ସହ ପିଛା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା।

ସାତ ଥର ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ

ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଲିଗ୍-ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଏବଂ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସାତ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 ଏବଂ 2022ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି ।

ଭାରତ ଏହି ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସେମିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଦଳକୁ ଆଲିସା ହିଲିଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଶକ୍ତି ବେଥ୍ ମୁନି, ଆଶଲେ ଗାର୍ଡେନ, ମେଗାନ୍ ସ୍କଟ, ଆନାବେଲ୍ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଲିନା କିଙ୍ଗ୍, ସୋଫି ମୋଲିନି ଏବଂ ତାଲିଆ ମ୍ୟାକଗ୍ରାଥଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ।

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ତିନିଟିରେ ହାରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ହରମନପ୍ରିତଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଜି (ରବିବାର, ଅକ୍ଟୋବର 26) ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ତା’ର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି। ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ D/L ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 27 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହା ଭାରତକୁ ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ତା’ର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।

