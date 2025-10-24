ETV Bharat / sports

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିରେ ଭାରତ; ପ୍ରତୀକା ଏବଂ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ

IND W VS NZ W: ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପର 24ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

Published : October 24, 2025 at 3:55 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଇସିସି ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 53 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହ ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 53 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ

ବିଶ୍ୱକପର 24ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ, ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 49 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 340 ରନ୍ କରିଥିଲା। ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 44 ଓଭରରେ ଜିତିବା ପାଇଁ 325 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 44 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 271 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ଓ 53 ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସୁଜି ବେଟ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ଜିଆ ପ୍ଲାଇମର୍ ଇନିଂସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁର ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌର ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସୁଜି ବେଟ୍ସଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1 ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏକ ନିରାଶାଜନକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତା’ପରେ ରେଣୁକା ଠାକୁର ଜର୍ଜିଆ ପ୍ଲାଇମର୍ 30 ଏବଂ ସୋଫି ଡେଭାଇନ୍ ଙ୍କୁ 6 ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

ଦଳ ପାଇଁ ଆମେଲିଆ କେର୍ 53 ବଲ୍‌ରେ 4 ଚୌକା ସହିତ 45 ରନର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରୁକ୍ ହଲିଡେ 84 ବଲ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ 81 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 9 ଚୌକା ଏବଂ 1 ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତଥାପି, ସେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇପାରି ନଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁର ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌର ପ୍ରତ୍ୟେକେ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହା ରାଣା, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଏବଂ ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପ୍ରତୀକାଙ୍କ ଦମଦାର୍ ଶତକ

ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ 33.2 ଓଭରରେ 212 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଉଭୟ ଓପନର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଧାନା 95 ବଲ୍ ରୁ 10 ଚୌକା ଏବଂ 4 ଛକା ସହିତ 109 ରନର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ 134 ବଲ୍ ରୁ 13 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ସହିତ 122 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ସେମିଫାଇନାଲରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ ?

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟି (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ) ଜିତିିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିୱିମାନେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ (ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ) ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍) ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।

ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କିୱିମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଯଦି କିୱିମାନେ ରବିବାର ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଭାରତର ପଏଣ୍ଟ ସହ ସମାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିୱିମାନେ ଭାରତଠାରୁ ପଛରେ ରହିବେ। ସେମାନେ କେବଳ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ତିନିଟି ଜିତିସାରିଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ ମଧ୍ୟ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। ତଥାପି, ଏହି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସମାନ ନିୟମ କିୱିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ବାକି ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ।

