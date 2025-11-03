ବିଶ୍ବକପ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, କେଉଁ ଦଳ ପାଇଲେ କେତେ କୋଟି ?
ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, ହାରିବା ପରେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାଲାମାଲ । ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କେତେ କୋଟି ପାଇଲା ?
Published : November 3, 2025 at 8:47 AM IST
Prize Money For World Cup Winner ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି 52 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛି ଭାରତ । ଏହି ବୃହତ ବିଜୟ ସହ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ୱିମେନ ଇନ ବ୍ଲୁ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଟିମ୍ ପାଇଁ 51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI)ର ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ।
ଭାରତ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା:
ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମକୁ 4.48 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା 2022 ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା 239 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ଏହାସହ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ବିଜେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 4 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଠାରୁ ବି ଅଧିକ । ଏହା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନୋଟି ବିଜୟ ପାଇଁ 350,000 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 3.1 କୋଟି ଟଙ୍କା) ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମୋଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହା ସହିତ, BCCI ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 51 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ମାଲାମାଲ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା:
ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍କୁ 2.24 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଭାରତର ବିଜୟ ରାଶିର ଅଧା । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 400,000 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା 2ଟି ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ ।
ଏହି 6ଟି ଦଳବି ପାଇଲେ ପୁରସ୍କାର:
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମୋଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି 13.88 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 123 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଯାହା 2022 ର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ 297 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାଜିତ 2ଟି ଟିମ 1.12 ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 9.89 କୋଟି ଟଙ୍କା) ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା 2022ରେ ପ୍ରାୟ 2.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ।
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ପାଇଁ $34,314 (ପ୍ରାୟ 30.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ଟିମ୍କୁ ପ୍ରାୟ 62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି । ସେହିପରି ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ଟିମ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 24.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇଛନ୍ତି ।
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ଭାରତର ବୃହତ ବିଜୟ ପରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଚିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ICC ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ବିଜୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ! ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନେଇଯିବ । ଝିଅମାନେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ।"
ସେହିପିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ICC ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ । ଫାଇନାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମହାନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ଦଳ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅସାଧାରଣ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଦେଖାଇଥିଲା । ଆମର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ