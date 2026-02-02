ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ନଖେଳିଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ: ICC
ଟି20 ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ ବୟକଟ୍କୁ ନେଇ ଆଇସିସିର ବୟାନ ଆସିଛି । ଆଇସିସିର ମତ ସହ ଆମେ ସହମତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି BCCI ଉପସଭାପତି ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ।
Pakistan boycott India Match ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟି20 ବିଶ୍ବକପ୍ ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସହ ନଖେଳିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଇଆଇସି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ଭାରତ ସହ ମ୍ୟାଚ ବୟକଟକୁ ନେଇ ଚେତବାନୀ ଦେଇଛି । ଆଇସିସି କହିଛି, "ସିଲେକ୍ଟିଭ ପାଟିସିପେସନ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡି୍କର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରେ ଏବଂ ପିସିବିକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ । "
ICCର ବିବୃତ୍ତି:
ICC issues statement on ICC Men’s T20 World Cup 2026. https://t.co/QTZbB5y75e— ICC (@ICC) February 1, 2026
"ଆଗାମୀ T20 ବିଶ୍ବକପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରୁପ ଏ ମ୍ୟାଚ ବୟକଟ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ବ କ୍ରିକେଟର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ କ୍ଷୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି , ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । " ଆଇସିସି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, " ଆଇସିସି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପିସିବି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ପରିଣାମକୁ ବିଚାର କରିବ, କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ବ କ୍ରିକେଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯାହାର ଏହା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭାର୍ଥୀ । ଟି20 ବିଶ୍ବକପ ସଫଳ ଆୟୋଜନ କରିବା ଆଇସିସିର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି । ଯାହା ପିସିବି ସମେତ ଏହା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବ ହେବା ଉଚିତ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ପିସିବି ଏକ ଏପରି ସମାଧାନ ବାହାର କରିବ ଯାହା ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।"
ବିସିସିଆଇ କଣ କହିଲା?
VIDEO | On Pakistan’s decision to boycott the T20 World Cup match against India, BCCI Vice President Rajiv Shukla says, “A statement has come... We fully agree with the ICC, but the BCCI will not comment on this until discussions are held with the ICC.”— Press Trust of India (@PTI_News) February 2, 2026
(Full video available on… pic.twitter.com/Epg726iN1V
BCCI ଉପସଭାପତି ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, " ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କ୍ରୀଡା ମନୋଭାବ ଉପରେ ଆମେ ଆଇସିସିର ମତ ସହ ସହମତ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ଉପରେ ଆଇସିସି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଖେଳ ଭାବନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଆଇସିସି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଇସିସି ସହିତ କଥା ନହୋଇଛୁ ବିସିସିଆଇ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ । "
ଟି20 ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଭେନ୍ୟୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା । ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଆଇସିସିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବା ପରେ ପିସିବି ଏହାପରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ।
