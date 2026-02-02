ETV Bharat / sports

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ନଖେଳିଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ: ICC

ଟି20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ ବୟକଟ୍‌କୁ ନେଇ ଆଇସିସିର ବୟାନ ଆସିଛି । ଆଇସିସିର ମତ ସହ ଆମେ ସହମତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି BCCI ଉପସଭାପତି ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ସଲମାନ ଆଗା
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ସଲମାନ ଆଗା (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 2, 2026 at 4:08 PM IST

Pakistan boycott India Match ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟି20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସହ ନଖେଳିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଇଆଇସି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ଭାରତ ସହ ମ୍ୟାଚ ବୟକଟକୁ ନେଇ ଚେତବାନୀ ଦେଇଛି । ଆଇସିସି କହିଛି, "ସିଲେକ୍ଟିଭ ପାଟିସିପେସନ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡି୍କର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରେ ଏବଂ ପିସିବିକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ । "

ICCର ବିବୃତ୍ତି:

"ଆଗାମୀ T20 ବିଶ୍ବକପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରୁପ ଏ ମ୍ୟାଚ ବୟକଟ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ବ କ୍ରିକେଟର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ କ୍ଷୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି , ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । " ଆଇସିସି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ।

ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, " ଆଇସିସି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପିସିବି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ପରିଣାମକୁ ବିଚାର କରିବ, କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ବ କ୍ରିକେଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯାହାର ଏହା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭାର୍ଥୀ । ଟି20 ବିଶ୍ବକପ ସଫଳ ଆୟୋଜନ କରିବା ଆଇସିସିର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି । ଯାହା ପିସିବି ସମେତ ଏହା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବ ହେବା ଉଚିତ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ପିସିବି ଏକ ଏପରି ସମାଧାନ ବାହାର କରିବ ଯାହା ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।"

ବିସିସିଆଇ କଣ କହିଲା?

BCCI ଉପସଭାପତି ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, " ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କ୍ରୀଡା ମନୋଭାବ ଉପରେ ଆମେ ଆଇସିସିର ମତ ସହ ସହମତ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ଉପରେ ଆଇସିସି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଖେଳ ଭାବନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଆଇସିସି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଇସିସି ସହିତ କଥା ନହୋଇଛୁ ବିସିସିଆଇ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ । "

ଟି20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଭେନ୍ୟୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା । ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଆଇସିସିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବା ପରେ ପିସିବି ଏହାପରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

