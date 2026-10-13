୩୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଇସିସିର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଅମ୍ପାୟାର, ଶୋକପ୍ରକାଶ କଲେ ଜୟ ଶାହ
ସାରା ଡାମ୍ବାନେଭାନା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସେ ଅମ୍ପାୟାରିଂରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇସିସିର 'ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ ଅମ୍ପାୟାର୍ସ' ର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ।
Published : October 13, 2026 at 4:14 PM IST
ICC Umpire Passes Away: ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ରିକେଟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ତଥା ଅମ୍ପାୟାର ସାରା ଡାମ୍ବାନେଭାନାଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ୩୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏକ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରି ସାରାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ସେୟାର କରିଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଇସିସି ମହିଳା ଅମ୍ପାୟାର ଦଳର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଅନେକ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି।
ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବୟାନ
ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଭଙ୍ଗୱା ମୁକୁହଲାନୀ ନିଜ ବୟାନରେ ସାରା ଡାମ୍ବାନେଭାନାଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସାରା ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବରେ ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ନିଜର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖିବା ଆମ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଥିଲା।’
ମୁକୁହଲାନୀ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଜିମ୍ବାୱେର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୀମିତ ସୁଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖେଳର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ କିପରି ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ କ୍ରିକେଟ ପରିବାରରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ।"
Remembering Sarah Dambanevana. May her legacy live on. 🕊️ https://t.co/HHpfbA8C1P— Zimbabwe Cricket - Women (@zimbabwewomen) October 13, 2026
ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଇସିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜୟ ଶାହ
ଆଇସିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜୟ ଶାହ ମଧ୍ୟ ସାରାଙ୍କ ନିଧନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଆଧିକାରିକ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି, “ସାରା ଡାମ୍ବାନେଭାନାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୁଃଖିତ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜିମ୍ବାୱେର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବରେ ଇତିହାସ ରଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂକୁ ଏକ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହ ମନେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେ ନିଜ ପଛରେ ଏଭଳି ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଚାଲିବ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି।”
ZC mourns pioneering umpire Sarah Dambanevana Details 🔽 https://t.co/IwtNxa5Qif— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) October 12, 2026
ସାରା ଡାମ୍ବାନେଭାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କ୍ୟାରିୟର
ସାରା ଡାମ୍ବାନେଭାନା ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଜିମ୍ୱାୱେ ଦଳରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିମ୍ବାୱେ ମହିଳା ଦଳର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ସାରା ଡାମ୍ବାନେଭାନା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇସିସିର 'ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ ଅମ୍ପାୟାର୍ସ' ର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସିନିୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇସିସି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।
ସାରା ଡାମ୍ବାନେଭାନା ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ ନିଜର ଅମ୍ପାୟାରିଂ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ୨୦୨୪ ମହିଳା ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଏବଂ ୨୦୨୫ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମ୍ପାୟାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୁଦାୟ ୬୩ଟି ସିନିୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୪୨ଟି ମହିଳା ଟି୨୦, ୧୧ଟି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ଓ ୧୦ଟି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସାମିଲ ରହିଛି।