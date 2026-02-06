ICC U19 CRICKET WORLD CUP: ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା ଭାରତ
ଭାରତୀୟ U19 ଦଳ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 100 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି । ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ।
Published : February 6, 2026 at 11:21 PM IST
INDIA U19 CHAMPION ହରାରେ (ଜିମ୍ବାୱେ): ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ICC ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଜିତିଛି ଭାରତ । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ, ଯୁବ କ୍ରିକେଟରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
ଭାରତ ପୁଣିଥରେ U19 କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଫେବୃଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ଆଇସିସି U19 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା । ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହିତ, ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରେ ଭାରତର ଷଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆ ଦ୍ୱାରା ସହ-ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମଗ୍ର ଅଭିଯାନରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅପରାଜେୟ ରହିଛି ।
📸 📸— BCCI (@BCCI) February 6, 2026
Moments they will never forget! 🙌
Let the celebrations begin 🇮🇳#U19WorldCup pic.twitter.com/wGpdChSbWW
ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ U19 ଚାମ୍ପିଅନ୍ (2026)
ଭାରତୀୟ U19 ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 100 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ 412 ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 40.2 ଓଭରରେ 311 ରନ୍ ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଫାଇନାଲର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଥିଲେ । ସେ 80 ବଲ୍ ରେ 175 ରନ୍ ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ତଥା ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ସେପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ କାଲେବ ଫକନର୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ପାରି ନଥିଲେ । ଫକନର୍ 67 ବଲ୍ ରେ 115 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ।
ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
14 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇତିହାସରେ ଶତକ ମାରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ମଧ୍ୟ । ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୱିଲ୍ ମାଲାଜୁକ୍ଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ 55 ବଲ୍ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଏହା U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ । ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳି ଇଂଲିଶ୍ ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 175 ରନ୍ ର ଇନିଂସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 15ଟି ଚକ୍କା ଓ 15ଟି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମାଇକେଲ୍ ହିଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ 12ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ।
For his swashbuckling 175, Vaibhav Sooryavanshi is crowned the @aramco Player of the Match in the #U19WorldCup Final 👏 pic.twitter.com/eaclMa682j— ICC (@ICC) February 6, 2026
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର
ଭାରତୀୟ U19 ଦଳ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୂଅ ଛୁଟିଛି । କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Champions!— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 6, 2026
So proud of this young group and the fearless cricket they played. Well done to the entire team, including coaches and support staff. Enjoy the moment!
When you have a Sooryavanshi, a timeless blockbuster is expected! Well done, Vaibhav! pic.twitter.com/wGXtwt55SS
ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ସେହିପରି ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଭାରତୀୟ U19 ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Huge congratulations to India for their sixth ICC Under-19 Men’s Cricket World Cup title! They are deserved winners but England can also hold their heads high after a stirring run to the final.— Jay Shah (@JayShah) February 6, 2026
And well done to @ZimCricketv and @CricketNamibia1 for hosting a wonderful tournament… pic.twitter.com/B7IUsGfPMd
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛଅ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି
ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସର୍ବାଧିକ ଛଅ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଛି । ଯେତେବେଳେ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାରି ଥର, ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଥର ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2024ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଶେଷ ସଂସ୍କରଣ ଜିତିଥିଲା । ଏବେ ମହାତ୍ରେ ଭାରତର ଯୁବ ODI ଅଧିନାୟକ ତାଲିକାରେ ଆଉ ଏକ ଟାଇଟଲ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ମାରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ନିଜର ନାମରେ କଲେ ଏସବୁ ରେକର୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- U19 WORLD CUP: ସେମିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ, କାହା ସହ ଖେଳିବ ଫାଇନାଲ