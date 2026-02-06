ICC U19 CRICKET WORLD CUP: ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା ଭାରତ

ETV Bharat / sports

ଭାରତୀୟ U19 ଦଳ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 100 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି । ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ।

ଭାରତୀୟ U19 ଦଳ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 100 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି । ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ।
ଭାରତୀୟ U19 ଦଳ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 100 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି । ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ । (X-@BCCI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 6, 2026 at 11:21 PM IST

INDIA U19 CHAMPION ହରାରେ (ଜିମ୍ବାୱେ): ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ICC ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଜିତିଛି ଭାରତ । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ, ଯୁବ କ୍ରିକେଟରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।

ଭାରତ ପୁଣିଥରେ U19 କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଫେବୃଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ଆଇସିସି U19 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା । ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହିତ, ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରେ ଭାରତର ଷଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆ ଦ୍ୱାରା ସହ-ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମଗ୍ର ଅଭିଯାନରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅପରାଜେୟ ରହିଛି ।

ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ U19 ଚାମ୍ପିଅନ୍ (2026)

ଭାରତୀୟ U19 ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 100 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ 412 ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 40.2 ଓଭରରେ 311 ରନ୍ ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଫାଇନାଲର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଥିଲେ । ସେ 80 ବଲ୍ ରେ 175 ରନ୍ ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ତଥା ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ସେପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ କାଲେବ ଫକନର୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ପାରି ନଥିଲେ । ଫକନର୍ 67 ବଲ୍ ରେ 115 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ।

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

14 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ ରେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ ଇତିହାସରେ ଶତକ ମାରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା U19 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ମଧ୍ୟ । ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୱିଲ୍ ମାଲାଜୁକ୍‌ଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ 55 ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଏହା U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ । ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳି ଇଂଲିଶ୍ ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 175 ରନ୍ ର ଇନିଂସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 15ଟି ଚକ୍କା ଓ 15ଟି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମାଇକେଲ୍ ହିଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ 12ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ।

ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର

ଭାରତୀୟ U19 ଦଳ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୂଅ ଛୁଟିଛି । କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ସେହିପରି ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଭାରତୀୟ U19 ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛଅ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି

ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସର୍ବାଧିକ ଛଅ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଛି । ଯେତେବେଳେ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାରି ଥର, ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଥର ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2024ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଶେଷ ସଂସ୍କରଣ ଜିତିଥିଲା । ଏବେ ମହାତ୍ରେ ଭାରତର ଯୁବ ODI ଅଧିନାୟକ ତାଲିକାରେ ଆଉ ଏକ ଟାଇଟଲ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

