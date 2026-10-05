ICC ର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଉପରେ ଲାଗିଲା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ସ୍ଲୋ ଓଭର-ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଇସିସି ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
Published : October 5, 2026 at 2:13 PM IST
IND vs WI: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ସିରିଜ୍କୁ ୨-୧ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସି ସ୍ଲୋ ଓଭର-ରେଟ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଉପରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଇଛି।
୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ୪ ଓଭର କମ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଆଇସିସି ଦଳର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ କାଟିଦେଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ୨ ଓଭର କମ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲା। ଦଳ ଉପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି।
ଆଇସିସି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଭର ଶେଷ ନକରେ, ତେବେ ପ୍ରତି ଓଭର ପିଛା ତା’ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଲଗାଯିବ। ପଡ଼ିଆର ଅମ୍ପାୟାର ଜୟରାମନ ମଦନଗୋପାଲ ଓ ସାମ୍ ନୋଗାଜସ୍କି, ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ଶରଫୁଦ୍ଦୌଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଧିନାୟକ ଶାଇ ହୋପ୍ ଏହି ଜରିମାନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ଆଉ କୌଣସି ଶୁଣାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତର ପରାଜୟ
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ ୫ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୫୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଏକ ଦମଦାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମନେହେଉଥିଲା ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୪୮.୨ ଓଭରରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଧିନାୟକ ଶାଇ ହୋପ୍ ଅପରାଜିତ ୧୬୨ ରନ୍ର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
The ICC have handed down sanctions to both sides following the third and final ODI between India and West Indies 🏏 https://t.co/CkqdR9hLxk— ICC (@ICC) October 5, 2026
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍?
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦୁଭୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି। ନିକଟରେ ଭାରତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଦଳର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: