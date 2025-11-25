ETV Bharat / sports

ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ, ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ଫାଇଟ୍

ICC T20 WORLD CUP 2026: ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ।

ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026
ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 25, 2025 at 9:08 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 9:52 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଟି ଭାରତୀୟ ସହର: ଦିଲ୍ଲୀ (ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ), କୋଲକାତା (ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ), ମୁମ୍ବାଇ (ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ), ଚେନ୍ନାଇ (ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମ), ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ (ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ) ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ, କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ସିଂହଳୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ କାଣ୍ଡିର ପାଲେକେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବେ।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ୨୦ଟି ଦଳ

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦ଟି ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଟାଲୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ। ୨୦ଟି ଦଳକୁ ଚାରିଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ନାମିବ୍ୟାକୁ ଗ୍ରୁପ୍- ଏ ରେ ରଖାଯାଇଛି।

ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଗ୍ରୁପ୍

ଗ୍ରୁପ୍- ଏ: ଭାରତ, ଆମେରିକା, ନାମିବ୍ୟା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ

ଗ୍ରୁପ୍- ବି: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜିମ୍ବାୱେ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ଓମାନ

ଗ୍ରୁପ୍- ସି: ଇଂଲଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ବାଂଲାଦେଶ, ଇଟାଲୀ, ନେପାଳ

ଗ୍ରୁପ୍- ଡି: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କାନାଡା, ୟୁଏଇ

୨୦୨୬ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌

ଭାରତ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍‌ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତା’ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନାମିବ୍ୟା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହାପରେ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପାଇଁ କଲମ୍ବୋ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏବଂ ୧୮ ଫେବୃଆରୀରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍‌ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।

୨୦୨୬ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର

ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଏବଂ ଜୟ ଶାହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଗତବର୍ଷ କରିଥିବା ସମାନ ଯାଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସମୟ ରହିବ, ସେମାନେ ଭାରତର ଆତିଥ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରି ପାଇବେ।"

ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୨୪ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଦଳ ପାଇଁ ୧୧ ବର୍ଷର ICC ଟ୍ରଫି ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ କରିଥିଲା। ରୋହିତ ସେହି ବିଶ୍ୱକପରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ୧୫୬.୭୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍-ରେଟ୍ ସହିତ ୨୫୭ ରନ୍ ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ରନ୍-ସ୍କୋରର୍ ଭାବେ ଶେଷ କରିଥିଲେ।

File - India's Virat Kohli and Kuldeep Yadav celebrate with the trophy after Team India wins the ICC Mens T20 World Cup 2024 final match against South Africa, at Kensington Oval in Barbados on June 29
File - India's Virat Kohli and Kuldeep Yadav celebrate with the trophy after Team India wins the ICC Mens T20 World Cup 2024 final match against South Africa, at Kensington Oval in Barbados on June 29 (ANI)

Last Updated : November 25, 2025 at 9:52 PM IST

