ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ, ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ଫାଇଟ୍
ICC T20 WORLD CUP 2026: ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : November 25, 2025 at 9:08 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 9:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଟି ଭାରତୀୟ ସହର: ଦିଲ୍ଲୀ (ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ), କୋଲକାତା (ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ), ମୁମ୍ବାଇ (ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ), ଚେନ୍ନାଇ (ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମ), ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ (ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ) ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ, କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ସିଂହଳୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ କାଣ୍ଡିର ପାଲେକେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବେ।
THE VENUES OF THE 2026 T20 WORLD CUP. pic.twitter.com/iZvXLSVDii— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 25, 2025
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ୨୦ଟି ଦଳ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦ଟି ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଟାଲୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ। ୨୦ଟି ଦଳକୁ ଚାରିଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ନାମିବ୍ୟାକୁ ଗ୍ରୁପ୍- ଏ ରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଗ୍ରୁପ୍
ଗ୍ରୁପ୍- ଏ: ଭାରତ, ଆମେରିକା, ନାମିବ୍ୟା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ
ଗ୍ରୁପ୍- ବି: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜିମ୍ବାୱେ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ଓମାନ
ଗ୍ରୁପ୍- ସି: ଇଂଲଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ବାଂଲାଦେଶ, ଇଟାଲୀ, ନେପାଳ
ଗ୍ରୁପ୍- ଡି: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କାନାଡା, ୟୁଏଇ
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
୨୦୨୬ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍
ଭାରତ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତା’ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନାମିବ୍ୟା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହାପରେ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କଲମ୍ବୋ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏବଂ ୧୮ ଫେବୃଆରୀରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
୨୦୨୬ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର
ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଏବଂ ଜୟ ଶାହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗତବର୍ଷ କରିଥିବା ସମାନ ଯାଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁ।"
ICC ANNOUNCING ROHIT SHARMA AS THE BRAND AMBASSADOR. 🇮🇳pic.twitter.com/nNzL12tN87— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 25, 2025
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସମୟ ରହିବ, ସେମାନେ ଭାରତର ଆତିଥ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରି ପାଇବେ।"
ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୨୪ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଦଳ ପାଇଁ ୧୧ ବର୍ଷର ICC ଟ୍ରଫି ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ କରିଥିଲା। ରୋହିତ ସେହି ବିଶ୍ୱକପରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ୧୫୬.୭୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍-ରେଟ୍ ସହିତ ୨୫୭ ରନ୍ ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ରନ୍-ସ୍କୋରର୍ ଭାବେ ଶେଷ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Team India ODI Squad: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଏହି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ହେଲେ କ୍ୟାପଟେନ, ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ପନ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରୋହିତ ବିରାଟଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦଳରେ ରହିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କାମ