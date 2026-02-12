Sri Lanka vs Oman: ଓମାନକୁ ୧୦୫ ରନରେ ହରାଇଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବନାଇଲା ଏହି ରେକର୍ଡ
Sri Lanka vs Oman: ଗୁରୁବାର ପାଲେକେଲେଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଓମାନକୁ ୧୦୫ ରନର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : February 12, 2026 at 3:22 PM IST
Sri Lanka vs Oman Highights: ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସହ-ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦବଦବା ଜାରି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ପାଲେକେଲେଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଓମାନକୁ ୧୦୫ ରନର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍-ବି’ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିବା ସହ ନିଜର ‘ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍’ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଆଣିଛି। ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ରହିଥିଲା।
କିପରି ଥିଲା ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍:
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଓମାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଓମାନ ଦଳର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୫ ରନ କରିଥିଲେ। ଦଳର ତିନି ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ କୁସାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍, ପବନ ରତ୍ନାୟକେ ଓ ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଏହି ବିଶାଳ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ଏବଂ ଓମାନକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୨୨୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରଥିଲା।
Sri Lanka make it two wins on the trot at #T20WorldCup with a commanding win against Oman 👊— ICC (@ICC) February 12, 2026
📝 : https://t.co/Vpv1Ytwuwo pic.twitter.com/TdAxl6nAeW
ବୋଲିଂରେ ବି କମାଲ୍ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲର
୨୨୬ ରନକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଓମାନ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚାପରେ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଓମାନ ମାତ୍ର ୧୨୦ ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାମିରା ଏବଂ ମହୀଶ ଥିକସାନା ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଓମାନର ବ୍ୟାଟିଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଓମାନ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ମହମ୍ମଦ ନଦୀମ (୫୩*) ଶେଷ ଯାଏଁ ସାହସିକତାର ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ।
Pavan Rathnayake's dominant fifty propelled Sri Lanka to a win against Oman in #T20WorldCup💪— ICC (@ICC) February 12, 2026
He wins the @aramco POTM🎖️
📝: https://t.co/Vpv1Ytwuwo pic.twitter.com/00yAojR3Cb
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ‘ନମ୍ବର ୱାନ୍’
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଏବେ +୧.୦୦୦ ରୁ +୩.୧୨୫ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦଳ ପାଖରେ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ।