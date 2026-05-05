ICC ଜାରି କଲା ଟି-୨୦ ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ: ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଲା ଭାରତ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ଟିମର ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି। ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂରେ ଅନେକ ଦଳ ଚମତ୍କାର ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 5, 2026 at 8:45 PM IST

ICC T20 Rankings, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ଟିମର ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ୨୭୫ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ଭାରତର ବ୍ୟବଧାନ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ତଥାପି ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ (୨୬୨) ଠାରୁ ବହୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ୨୫୮ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛି।

ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍‌ରେ ମଇ ୨୦୨୫ ପରଠାରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର କ୍ରମାଗତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଭାରତ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଥର ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।

ଶୀର୍ଷ ୭ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ

ଟପ୍-୭ ରାଙ୍କିଂରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଶୀର୍ଷ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ନିରନ୍ତରତା ରହିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (୨୪୭) ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (୨୪୪) ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ (୨୪୦) ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ (୨୩୩) ଯଥାକ୍ରମେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ, ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୬ ପଏଣ୍ଟ ହରାଇ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଠିକ୍ ପଛରେ ରହିଛି, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି।

ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂରେ ଅନେକ ଦଳ ଚମତ୍କାର ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିଛି ଏବଂ ୬ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୩ ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୪ତମ ଏବଂ ୧୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ନାମିବ୍ୟା ୧୬ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ନେପାଳ ଏବଂ ଓମାନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଯଥାକ୍ରମେ ୧୭ମତ ଏବଂ ୧୯ଶ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିକାର ତଳ ଭାଗରେ ଇଟାଲୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପାଇଥିବା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଯିଏ ୧୧ଟି ଅତିରିକ୍ତ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୨୩ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ସାଇପ୍ରସ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଜାମ୍ବିକ୍‌କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ୧୫ଟି ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି।

