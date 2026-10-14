ICC ଜାରିକଲା ସଦ୍ୟତମ ଟି୨୦ ରାଙ୍କିଂ; ଶୀର୍ଷ ୪ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ୩ ଭାରତୀୟ
ICC T20 Rankings: ଆଇସିସି ଟି୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଜ୍। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଦମଦାର ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର।
Published : October 14, 2026 at 4:08 PM IST
ICC T20 Rankings: ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆଇସିସିର ସଦ୍ୟତମ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ତିନିଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାରି ରହିଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟରେ ଆୟରଙ୍କୁ ଏହି ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଙ୍କିଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ରାଙ୍କିଂର ଶୀର୍ଷ ଚାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ତିନିଜଣ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ଆୟର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପାଳିର ପ୍ରଭାବ ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ତିନିଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆୟରଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ସହ ଶୀର୍ଷ ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ଇଶାନ କିଶନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଶୀର୍ଷ ଚାରି ମଧ୍ୟରେ ଇଶାନ, ଅଭିଷେକ ଓ ଆୟରଙ୍କ ରୂପରେ ତିନିଜଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେଟିଂ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଇଶାନ ଓ ଅଭିଷେକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୁସଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଙ୍କିଂରେ ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ସେ ତିନିଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୨୩ତମ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ ୧୩ଟି ସ୍ଥାନର ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରି ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ୨୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ୨୭ତମ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।
STORY | Iyer moves up three places to career-high 4th in ICC T20I rankings India captain Shreyas Iyer jumped three places to a career-high fourth spot in the ICC's latest T20 International rankings for batters after making a blistering start in the ongoing five-match home series against the West Indies. Iyer smashed his maiden T20I century during the series-opener in Lucknow and his rise to fourth means India have four players inside the top quartet of the rankings for T20I batters. Iyer joined Ishan Kishan (top spot) and Abhishek Sharma (second) in the top-four with Sahibzada Farhan sandwiching the trio in third place. The Pakistan skipper reached a career-best rating following an impressive display against Sri Lanka, the ICC said in a press release. Other players to make gains among T20I batters were Kusal Mendis (up three places to 23rd), Sherfane Rutherford (up 13 slots to joint 24th) and Sanju Samson (up four rungs to joint 27th). READ: https://t.co/EhLKDFoCA2— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
ପାକିସ୍ତାନର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାଜ ସଦାକତ ମଧ୍ୟ ରାଙ୍କିଂରେ ଏକ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେ ଶୀର୍ଷ ୧୦୦ରୁ ବାହାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ୪୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏହି ଉପସ୍ଥିତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ନିଜର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଜାୟ ରଖି ରାଙ୍କିଂରେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିବା।
ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଂ
ବୋଲିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଶିଦ ଖାନଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଦବଦବା ବଜାୟ ରହିଛି। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ୨ଟି ସ୍ଥାନର ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏବେ ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପ୍ ୧୦ରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁମ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୧ଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୩ଟି ସ୍ଥାନର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଏବେ ୧୫ଶ ନମ୍ବରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ୨୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି।